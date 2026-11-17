Siyaset kulisleri belediye başkanlarının parti değiştireceği iddialarıyla hareketlendi. Tekirdağ, Muğla ve Antalya'nın ardından iki ilçenin daha AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Siyaset gündeminde belediye başkanlarının parti değiştireceğine yönelik iddialar konuşulmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve diğer partilerden ayrılan bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılacağı öne sürülürken, kulislerde Tekirdağ, Muğla ve Antalya'nın yanı sıra iki ilçenin daha adı geçiyor.

TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel programında gazeteci Mahmut Aydın ve Ankara Temsilcisi Fatih Atik, AK Parti'ye katılması beklenen belediye başkanları ve milletvekillerine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

TEKİRDAĞ, MUĞLA VE ANTALYA İDDİASI

Gazeteci Mahmut Aydın, kulislerde en çok konuşulan konulardan birinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye katılacağı iddiası olduğunu söyledi. Yüceer'in perşembe günü yapılacak il başkanları toplantısında partiye katılabileceğinin konuşulduğunu belirten Aydın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Belediye Başkanı'nın da gündemde olduğunu ifade etti.

Aydın, partiye geçiş taleplerinin çok sayıda il ve ilçeden geldiğini ancak bütün başvuruların kabul edilmediğini belirterek sürecin titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

BODRUM DA AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Gazeteci Mahmut Aydın'ın açıklamaları şöyle:

"Şimdi kulislerde en çok dile getirilen konu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Perşembe günü yapılacak il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağı iddiası. Bu durum şimdilik bir sürpriz ya da olasılık olarak konuşuluyor. Zamanlama konusunda henüz net bir takvim belirtilmemiş olsa da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Belediye Başkanı'nın da AK Parti'ye geçebileceği kulislerde yer alıyor.

Liste gittikçe uzuyor ancak bu arada AK Partililer başka bir noktaya daha dikkat çekiyor. Pek çok il ve ilçeden; Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya diğer partilerden belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinden katılım talebi olduğunu, ancak bunların hepsinin kabul edilmediğini belirtiyorlar. Yani açıkçası süreci oldukça titiz yürütüyor ve kendi ifadeleriyle 'ince eleyip sık dokuyorlar'. Şimdi bu gelişmeleri bekliyoruz. Milletvekili düzeyinde ise bildiğim kadarıyla, tamamına yakını eskiden AK Partili olan Yeni Yol Grubu'ndan bazı isimlerin de geçiş yapabileceği konuşuluyor."

PERDE ARKASINDAKİ GÖRÜŞMELERİ ANLATTI

Mahmut Aydın, parti değiştirme iddialarının yalnızca belediye başkanlarıyla sınırlı olmadığını, milletvekilleri düzeyinde de temasların sürdüğünü ileri sürdü. Aydın, Özgür Özel'in iki kadın milletvekiliyle muhalefet cephesinde görüşmeler gerçekleştirdiğini, ancak bu temaslardan sonuç alınamadığını iddia etti.

Aydın, kulislerdeki görüşme ve pazarlıkların devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de iki kadın milletvekiliyle muhalefetten görüşmüştü. Özellikle partisinin yeni imajında senin de yazdığın gibi yeni ana vatan imajını gösterebilmek için özellikle başörtülü milletvekilleriyle görüştüğünü biliyoruz ama o pazarlıkların da sonuçlanmadığını görüyoruz. Bu arada dediğim gibi perde arkasında pazarlıklar, görüşmeler devam ediyor. İlerideki günlerde bunları peyderpey gerek grup toplantısında olsun gerekse AK Parti'deki teşkilat toplantılarında olsun göreceğiz."

AK Partiye yeni katılımlar! 3 büyükşehir ve 2 ilçe iddiası gündemde

DEMRE BELEDİYE BAŞKANI VE 8 MECLİS ÜYESİ İDDİASI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de Antalya'da AK Parti'ye katılması beklenen isimlere ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Atik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Demre Belediye Başkanı Fahri Duran'ın da partiye geçeceğini öne sürdü.

Atik, katılımın yalnızca belediye başkanlarıyla sınırlı kalmayacağını, Demre Belediye Başkanı'nın yanında 8 belediye meclis üyesinin de AK Parti'ye katılacağını iddia etti.

Fatih Atik, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da Belediye Başkan Vekili'nin de geçeceğini söyleyeyim. Hatta tek başına. Özlem Hanım. O da geliyor. İhtimalle değil artık yani. Büşra Özdemir. Belediye Başkan Vekili. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir. Yanında biriyle daha geliyor. Demre Belediye Başkanı. O da Fahri Duran ve 8 Belediye Meclis üyesiyle beraber Perşembe günü AK Parti'ye katılacaklar. Yeni Parti'den istifa edip gelen Candan Yüceer, biri de CHP'den istifa edip gelen Büşra Özdemir AK Parti üyesi olacak."

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala