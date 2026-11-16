Üç büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor iddiası: Candan Yüceer'le ilgili tarih verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in perşembe günü AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve CHP'den istifa eden Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun da AK Parti saflarına geçebileceğini söyledi.

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Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in perşembe günü AK Parti Genel Merkezinde il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, programda yalnızca Tekirdağ'ı değil, başka belediyelerde yaşanabileceği öne sürülen parti değişikliklerini de gündeme getirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer

MUĞLA VE ANTALYA İÇİN DE DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçmesini beklediğini söyleyen Atik, Antalya'da da yakın zamanda belediye başkan vekilinin AK Parti'ye katılabileceğini iddia etti.

Beyoğlu Belediye Başkan Vekili'nin de CHP'den istifa ettiğini hatırlatan Atik, bu ismin de AK Parti'ye geçebileceğini öne sürdü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

Atik'in açıklaması şöyle:

"Muğla da geçecek. Muğla, Antalya. belki beraber geçerler. Yalnız tabii büyükşehir belediye başkanlarını öyle birlikte pek almıyorlar. İlerleyen dönemde onların da geçeceğini ben düşünüyorum. Beyoğlu'nu unutma. O da tabii bugün CHP'den istifa etti. Orada şöyle bir detay var. Bilmiyorum siz belki daha ayrıntısına vakıf olabilirsiniz. Beyoğlu Belediye Başkan Vekili'nin de Yeni Parti'den Sezgin Tanrıkulu'na çok yakın olduğunu biliyorum ben. Yani Sezgin Bey'in bilgisi vardır bu işten diye düşünüyorum.

Üç büyükşehir daha AK Partiye geçiyor iddiası: Candan Yüceerle ilgili tarih verildi

Tekirdağ geçiyor, perşembe günü. Tek olmayacaktır. Mutlaka bir iki tane daha ilçe belediyesi de olacaktır.

Muğla'yı Ahmet Aras'ı yüzde 100 bekliyorum yani. Onun dışında Antalya'da çok yakın bir zamanda belediye başkan vekili de AK Parti'ye geçer diye tahmin ediyorum. Başka isimler de var. Başka isimler de olacaktır"

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