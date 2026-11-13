Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in yaklaşık 20 belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti'ye katılacağı iddiası yeniden gündemde. COP31'de Bakan Murat Kurum'la verdiği kareyi paylaşan Özdemir'in geçişi gerçekleşirse AK Parti'nin belediye meclisindeki sandalye sayısı 48'e yükselecek.

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Antalya siyaseti, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialarla çalkalanmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından başkan vekilliği görevini yürüten Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği iddiaları bir süredir konuşuluyor. Özdemir'in COP31 kapsamında yaptığı paylaşım ise bu iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu: Büşra Özdemir'in paylaştığı fotoğraf iddiaları yeniden alevlendirdi

O KAREYİ İLK SIRAYA KOYDU, KULİSLER KARIŞTI

Sosyal medya hesaplarından etkinliğe ilişkin fotoğraflar paylaşan Özdemir'in, Bakan Murat Kurum'la tokalaştığı kareyi ilk sırada kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğrafı siyasi açıdan çarpıcı kılan bir diğer detay ise kadrajdaki üçüncü isim oldu. Karede, 7 Ekim'de CHP'den ayrılarak AK Parti saflarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da yer alması, "İzmir'den sonra Antalya da mı el değiştiriyor?" sorularını yeniden gündeme taşıdı.

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu: Büşra Özdemir'in paylaştığı fotoğraf iddiaları yeniden alevlendirdi

'KONUŞMAK İSTEMİYORUM' DEMİŞTİ

Özdemir'in yaklaşık 20 belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti'ye katılacağı öne sürülüyor. Başkan vekili, 11 Kasım'da kendisine yöneltilen iddialarla ilgili soruya ise net bir doğrulama ya da yalanlama getirmemişti.

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu: Büşra Özdemir'in paylaştığı fotoğraf iddiaları yeniden alevlendirdi

Özdemir, konuya ilişkin, "Yazılanlar ve konuşulanlar hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MECLİSTE TÜM DENGELER ALTÜST OLABİLİR

İddiaların gerçekleşmesi halinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki siyasi dağılım da önemli ölçüde değişecek. Toplam 112 üyeden oluşan mecliste salt çoğunluk için 57 sandalye gerekiyor.

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu: Büşra Özdemir'in paylaştığı fotoğraf iddiaları yeniden alevlendirdi

Mevcut durumda 28 üyeye sahip olduğu belirtilen AK Parti'nin, iddia edildiği gibi yaklaşık 20 meclis üyesini daha bünyesine katması halinde sandalye sayısı 48'e yükselecek. Böylece parti, meclisteki en büyük siyasi grup konumuna gelecek.

Ancak bu tablo AK Parti'ye tek başına salt çoğunluğu getirmeyecek. Partinin çoğunluğa ulaşabilmesi için 9 sandalyeye daha ihtiyacı olacak.

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