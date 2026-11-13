Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde çok sayıda liderle bir araya geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "COP31 vesilesiyle gerçekleştirilen bu görüşmeler, Türkiye’nin uluslararası meselelerde söz söyleyen, çözüm arayışlarına katkı sunan ve ülkelerle ilişkilerini karşılıklı güven temelinde geliştiren diplomasi anlayışını yansıtıyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya EXPO alanında düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

21 İSİMLE GÖRÜŞTÜ

21 isimle görüşen Erdoğan, önemli mesajlar da verdi. Diplomasi trafiğine ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bir açıklama yaptı. Duran'ın açıklaması şu şekilde: "COP31 Liderler Zirvesi (#COP31Türkiye), Türkiye’nin uluslararası diplomasi trafiğine ve ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine önemli bir zemin oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda ülkenin devlet ve hükûmet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, küresel meseleler ve ülkeler arasında yeni iş birliği imkânları ele alındı.

Türkiye, bir yandan bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerini sürdürürken diğer yandan farklı coğrafyalarla siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderler düzeyindeki temasları da bu çabanın önemli bir parçasını oluşturuyor.

COP31 vesilesiyle gerçekleştirilen bu görüşmeler, Türkiye’nin uluslararası meselelerde söz söyleyen, çözüm arayışlarına katkı sunan ve ülkelerle ilişkilerini karşılıklı güven temelinde geliştiren diplomasi anlayışını yansıtıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun COP31 diplomasisi: 21 isimle görüştü

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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