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    • Medya kuruluşları, depremin yıl dönümünde saat 19.00'da ortak yayın yapacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Medya kuruluşları, depremin yıl dönümünde saat 19.00&#039;da ortak yayın yapacak
    Deprem, 6 Şubat, Kahramanmaraş, RTÜK, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, televizyonlar ve radyolarda 6 Şubat akşamı saat 19.00'da ortak yayınla sunulacak.

    6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümüne sayılı gün kala; medya kuruluşları ortak yayın yapma kararı aldı.

    28 SANİYELİK YAYIN SPOTU HAZIRLANDI

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, vatandaşların deprem bilincinin pekişmesi ve afetlere karşı farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) televizyon ve radyolar için ayrı ayrı spot hazırlandı. Hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, RTÜK tarafından onaylandı.

    6 ŞUBAT'TA SAAT 19.00'DA YAYIMLANACAK

    Yayın kuruluşları, üst kurulun internet sitesine yüklenecek öncelikli yayın spotunu indirerek, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta saat 19.00'da ortak yayında yayımlayacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Deprem6 ŞubatKahramanmaraşRTÜK
    Haberler > Gündem > Medya kuruluşları, depremin yıl dönümünde saat 19.00'da ortak yayın yapacak
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