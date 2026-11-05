Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'da adaylığa yeşil ışık yaktı: Gençliğe yatırım yapıyoruz

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, adaylık mesajı verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı hedefini ilk kez dile getiren Canpolat, "Elbette ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olmak isterim" dedi. Gençlere yönelik teknoloji ve istihdam projelerine dikkat çeken Canpolat, Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. ve 3. etaplarının da başlayacağını belirtti.

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Şanlıurfa'nın en büyük ve en önemli ilçelerinden Haliliye, nüfusu, ekonomik hareketliliği ve gelişim potansiyeliyle kentin geleceğinde önemli bir rol oynuyor. Bir yandan 6 Şubat depremleri sonrası kentsel dönüşüm ihtiyacı, diğer yandan genç nüfusa istihdam ve eğitim imkanı oluşturma hedefi ilçenin öncelikli gündemini oluşturuyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Tgrthaber.com'a yaptığı özel açıklamada siyasi hedeflerine ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık isteğini açıkça dile getiren Canpolat, "Elbette ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olmak isterim" diyerek büyükşehir hedefini ilan etti.

Mehmet Canpolat, Şanlıurfada adaylığa yeşil ışık yaktı: Gençliğe yatırım yapıyoruz

BÜYÜKŞEHİR PLANI İÇİN ÜÇ MASTER PLAN

Büyükşehir hedefi doğrultusunda Şanlıurfa için ulaşım, kentsel dönüşüm ve sosyal-yeşil alan olmak üzere üç master planı öne çıkaran Canpolat, kentin 50 yıl sonrasını planlamayı hedeflediklerini söyledi.

Gençleri teknolojiyle buluşturacak Türkiye'nin dördüncü Keşif Kampüsü'nü inşa ettiklerini belirten Canpolat, iki fabrikanın istihdama katkı sağladığını, spor ve eğitim yatırımlarının sürdüğünü anlattı. Şanlıurfa'nın yıllardır çözüm bekleyen sorunlarından kentsel dönüşüm konusunda da konuşan Mehmet Canpolat, Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci ve üçüncü etaplarına geçileceğini açıkladı.

Mehmet Canpolat, Şanlıurfada adaylığa yeşil ışık yaktı: Gençliğe yatırım yapıyoruz

İşte Mehmet Canpolat'ın Şanlıurfa'nın geleceğine, büyükşehir hedeflerine ve Haliliye'deki projelerine ilişkin özel açıklamaları:

"ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTERİM"

Siyasi kulislerde merak edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı hedefini net ifadelerle anlatan Mehmet Canpolat, adaylık isteğini açıkça dile getirdi.

Şanlıurfa'da doğup büyüdüğünü, siyasi hayatına AK Parti Gençlik Kolları Kurucu Üyeliği ile başladığını anlatan Canpolat, il başkan yardımcılığı ve iki dönem ilçe başkanlığının ardından 2019'dan bu yana Haliliye Belediye Başkanı olarak görev yaptığını hatırlattı.

Mehmet Canpolat, büyükşehir hedefiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben Şanlıurfa'nın bir evladıyım. Şanlıurfa'da doğdum, büyüdüm, okudum. Şanlıurfa'da da iş yeri olan bir kardeşinizdim. AK Parti'miz kurulur kurulmaz Gençlik Kolları Kuruculuğu üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, sonra iki dönem Haliliye AK Parti İlçe Başkanlığı ve son 2019'dan bu yana da Haliliye Belediyesi'nde hizmetkar olarak görevime devam ediyorum. Elbette ki Şanlıurfa hepimizin hayali, hepimizin sevdası. Dolayısıyla güncel gelişmeler, siyasi aktörlerden, bunlardan bağımsız ve farklı olarak kendimi şöyle ifade edeyim. Büyük Şanlıurfa'ya dair hayallerimiz ve hizmetimiz var. İnşallah partimizin yetkili kurulları, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı, tabii ki en önemlisi halkın teveccühü ve Rabb'imin takdiri olursa eğer elbette ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı olmak isterim."

ŞANLIURFA İÇİN ÜÇ MASTER PLAN: ULAŞIM, DÖNÜŞÜM VE SOSYAL-YEŞİL ALAN

Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde Şanlıurfa'da ilk olarak hangi alanlara ağırlık vereceği sorusunu da yanıtlayan Canpolat, kentin geleceğini üç temel plan üzerinden şekillendirmek istediğini söyledi.

Mehmet Canpolat, Şanlıurfada adaylığa yeşil ışık yaktı: Gençliğe yatırım yapıyoruz

Ulaşım, kentsel dönüşüm ve sosyal-yeşil alan yatırımlarını öncelik olarak belirlediklerini ifade eden Mehmet Canpolat, bu konularda çalışmaya başladıklarını açıkladı:

"Üç ana başlık halinde anlatabilirim. Ulaşım master planı, kentsel dönüşüm planı, sosyal ve yeşil alan planı. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bu üç ana unsuru bizim ne yapıp edip Şanlıurfa'nın genelinde geleceğe yönelik olarak bilimle ve kültürle hatta bilim insanlarıyla da birleştirerek bu master planlarını Şanlıurfa'da inşallah faaliyete geçirmiş olacağız."

YEŞİLDİREK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ'NDE İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ETAP HAZIRLIĞI

6 Şubat depremlerinin ardından Şanlıurfa'da deprem güvenliği, riskli yapıların yenilenmesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları yeniden öncelikli gündem maddeleri arasına girdi. Haliliye'de uzun süredir çözüm bekleyen Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesi'nde gelinen aşamayı anlatan Canpolat, ilk etabın tamamlandığını belirtti.

TOKİ ile iş birliğinin sürdüğünü kaydeden Mehmet Canpolat, projenin ikinci ve üçüncü etapları için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı:

"Kentsel dönüşüm meselesi Haliliye'de uzun yıllardır vatandaşın da dilinde pelesenk oldu. Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yaklaşık 1,5 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanımızın bizzat şahsımla olan talimatıyla birlikte 1. etabı tamamlandı. Şu anda adım adım TOKİ ile iş birliği içerisinde Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesi'nin inşallah 2. ve 3. etabına geçmiş olacağız. Bu gerçekten şehrin kanayan bir yarasıydı. Haliliye ilçemizin farklı bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili faaliyetlerimiz de devam ediyor. Bir deprem sürecini hep birlikte geçirdik. Allah bir daha göstermesin. Deprem sonrası dönüşüm çalışmalarında gerek orta hasar gerekse ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleştirdi. Bunların da bir an önce imar yönünden, inşaat yönünden ayağa kalkması adına Haliliye Belediyesi meclisince de hukuk çerçevesi içerisinde işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına iş ve eylemlerimizi yürütüyoruz."

TÜRKİYE'NİN DÖRDÜNCÜ KEŞİF KAMPÜSÜ HALİLİYE'DE KURULUYOR

TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da oluşturduğu heyecanın gençlerin teknolojiye ilgisini artırdığını belirten Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyesi olarak bu ilgiyi kalıcı projelere dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Festivalin yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ağırladığını ifade eden Canpolat, yerli ve millî teknolojilerin gençlerde özgüven oluşturduğunu belirterek Türkiye'nin dördüncü Keşif Kampüsü'nü inşa ettiklerini açıkladı.

T3 Vakfı ile yapılan protokol kapsamında hayata geçirilen kampüste uzay, bilim, teknoloji ve astronomi alanlarında eğitimler verileceğini kaydeden Canpolat, gençlerin yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesini amaçladıklarını dile getirdi:

"TEKNOFEST Şanlıurfa'mızda çok güzel bir heyecan uyandırdı. Vatandaşlarımız çok büyük bir ilgi gösterdi. Yaklaşık 1.5 milyona yakın insanımız TEKNOFEST'e gelerek oradaki yerli ve milli ürünlerimizi hem gördü hem de kendilerinde olan güven, 'Türkiye Cumhuriyeti'mle gurur duyuyorum, vatandaşlarımla gurur duyuyorum, milli ürünlerimle gurur duyuyorum' diye özgüvenlerine özgüven eklemiş oldular. Benim büyüklerim, benim kardeşlerim bunları yaptılar. Biz de bunu gelecekte yaparız. Biz de bu hususta teknoloji ve bilimle ilgileneceğiz. Bu işin içerisinde olacağız diye kafalarından geçirdiler.

Biz Haliliye Belediyesi olarak bilime, teknolojiye, yatırım anlamında Türkiye'de dördüncüsü olacak bir keşif kampüsünü inşa ediyoruz. keşif kampüsünün içerisinde de birçok laboratuvar olacak. T3 Vakfı ile beraber yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde uzay, bilim, teknoloji ve astronomi alanlarında öğrencileri yetiştireceğiz. Hem de geleceğe yönelik olarak içinde yetenek barındıran kardeşlerimizin keşif kampüsünde yeteneklerini keşfedeceğiz. Halliye Belediyesi olarak gençliğe, bilime, sanayiye, teknolojiye de bu şekilde yatırım yapmış olduk.

"KÖKÜ MAZİDE, GÖZ, ATİDE OLAN BİR ŞEHİR VE GENÇLİĞİZ"

Biraz geriye gidecek olursak kökü mazide, gözü atide olan bir şehir ve gençliğiz. 20-21 yaş aralığına genç nüfusa sahip bir il olarak, ilçe olarak Göbeklitepe'deki 12 bin yıl öncesine bağlı ve artık Karahantepe ile beraber Taştepeler destinasyonuyla Şanlıurfa'nın hangi taşını kaldırsan her tarafından tarih, kültür, sanat çıkıyor. Birçok medeniyete, birçok uygarlığa Şanlıurfa'mız tabii ki ev sahipliği yapmış. Bunun bileşkesi olarak da şu anda medeniyetler beşiği ve aynı zamanda üç dinin atası Hazreti İbrahim Peygamber ve Eyüp Peygamber ile beraber Peygamberler Şehri Şanlıurfa'mızla ve genç kardeşlerimizle de gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Mehmet Canpolat, Şanlıurfada adaylığa yeşil ışık yaktı: Gençliğe yatırım yapıyoruz

GENÇLERE İŞ, EĞİTİM VE SPOR DESTEĞİ

Gençlere yönelik yatırımları yalnızca teknolojiyle sınırlı tutmadıklarını belirten Mehmet Canpolat, istihdam, mesleki eğitim, spor ve kültür-sanat alanlarında da projeler yürüttüklerini anlattı.

Haliliye'de iki fabrikanın faaliyette olduğunu ve iş arayan gençlerin bu imkânlara yönlendirildiğini belirten Canpolat, Gastronomi Eğitim Merkezi'nde geleceğin aşçılarını ve şeflerini yetiştirdiklerini söyledi.

Belediyenin gençlere yönelik diğer projelerini de sıralayan Mehmet Canpolat, amatör spor kulüpleri kompleksi, açık okçuluk ve spor merkezi ile üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik eğitim desteğinin sürdüğünü kaydetti.

Yaklaşık 34 spor kulübüne hizmet verecek kompleksin tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Canpolat, altıncı yarı olimpik yüzme havuzunun da açılışa hazır hale geldiğini ifade etti. Kırsal mahallelerde ise 50'ye yakın sentetik çim sahanın vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi.

Canpolat, gençlere yönelik çalışmalarını şu sözlerle özetledi:

"Genç kardeşlerimize geleceğe yönelik olarak onların gerek istihdam anlamında, gerekse refah seviyeleri yüksek imar alanlarıyla ve aynı zamanda fiziki anlamdaki fen işlerine bağlı iş ve eylemleri, park bahçeye bağlı iş ve eylemleri açısından daha modern bir şehre kavuşmaları adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda sıcak bir iklimiz. Bir taraftan ulaşımla, imarla ve inşa ile ilgili çalışmalar yürütürken bir taraftan da böyle sosyal ve yeşil alanları arttırmak ve aynı zamanda belediyenin tesislerini arttırmak adına da çalışmalarımızı şu anda yürütüyoruz. Vatandaşlar hafta sonunda serinlemek için sosyal alanlara ihtiyaç duyuyorlar. Biz de bu hususla alakalı şu anda Haliliye ilçemizdeki yeşil alan miktarımızı ikiye katlamış durumdayız. Daha büyük alanlar, daha büyük spor tesisleri, daha büyük gastronomi ile ilgili tesisleri de vatandaşlarımızın hizmetine açmak adına şu anda halihazırda yürüttüğümüz projelerimiz devam ediyor.

Yine iş kollarıyla ilgili olarak iki tane fabrikamız şu anda devrede. Burada iş isteyen kardeşlerimize orada kendilerini yönlendirerek iş hayatına atılmalarına vesile olmaya gayret ediyoruz. Hanım kardeşlerimiz ve genç kardeşlerimiz için kültür ve sanat, el becerileri kurslarımız devam ediyor. Spor alanında da genç kardeşlerimizi yetiştirmenin gayretindeyiz. Haliliye Belediyesi olarak gençliğe yönelik birçok yatırım ve hizmeti devreye aldık. Sloganımız; "Gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır" mottosuyla hareket ediyoruz. Şu anda amatör spor kulüpleri kompleksini bitirmek üzereyiz. Turnuvaların yapılabileceği standarttaki ölçülerde saha tribünleri ve diğer donatı alanlarıyla beraber yaklaşık 34 tane spor kulübü var.

Diğer taraftan Açık Okçuluk ve Spor Merkezi'ni inşa ediyoruz. Ulusal standart ölçülerinde açık okçuluğun yapılabildiği ve kapalı alanında da sporların gerçekleştirebileceği bir mekan hazırlıyoruz. Öğrencilere ve üniversiteye hazırlanan kardeşlerimiz için Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi'mizde hem birebir dersler hem sınıf ortamındaki dersler olarak sınavlar ve fasiküllerden faydalanarak eğitim vererek üniversiteye hazırlıyoruz. Polis Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitim Öğretmenliği olsun genç kardeşlerimiz hazırlanırken hem salon imkanı hem hoca imkanıyla birlikte onları gelecekte meslek edinmeleri için yetiştirmeye devam ediyoruz. Şanlıurfa sıcak bir iklim. Haliliye Belediyesi'nin 5 tane havuzu var. Şu an 6. yarı olimpik havuzumuz açılışa hazır hale geldi. Hem yüzme öğrenmek isteyen hem de havuzdan yararlanmak isteyen herkesi bekliyoruz. Kırsal mahallelerimize sentetik çim sahalarımızı inşa ettik. 50'ye yakın sentetik çim sahamızda şu anda vatandaşlarımızın hizmetinde. Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır. Geleceğe yatırım için gençliğe yatırım yapmaya devam edeceğiz inşallah."

50 YIL SONRASININ ŞANLIURFA'SINI PLANLIYOR

Şanlıurfa'nın tarım, turizm, sanayi ve kültür alanlarındaki potansiyelini birlikte değerlendirmek gerektiğini belirten Canpolat, kentin ekonomik geleceğine ilişkin hedeflerini de anlattı.

Göbeklitepe ve Karahantepe başta olmak üzere Taş Tepeler bölgesinin turizm potansiyeline dikkat çeken Canpolat, tarımsal üretimin sanayiyle entegre edilmesi ve turizmin yeni istihdam alanları oluşturacak şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Üçüncü Organize Sanayi Bölgesi'nin temellerinin atıldığını hatırlatan Mehmet Canpolat, dördüncü ve beşinci organize sanayi bölgelerine yönelik hedeflerden de söz etti.

"GELECEĞİN ŞANLIURFA'SINI HAZIRLAMAK BİZLERİN GÖREVİ"

Şanlıurfa'nın tarımsal üretim kapasitesinin artırılması için GAP İdaresi ile birlikte çalışılması ve ürün deseninin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Canpolat, turizm alanında da uluslararası standartların hedeflenmesi gerektiğini belirtti:

"Şanlıurfa bir tarım şehri, Şanlıurfa aynı zamanda Peygamberler Şehri, Şanlıurfa aynı zamanda Göbeklitepe ve Karahantepe ile birlikte diğer tepelerinde kazılara devam ediyor. Bir kültür ve turizm şehri. Tarımıyla birlikte bunun yanına entegre edilecek olan sanayi üretimi. Bu sanayi üretimine ilave de yine bacasız fabrika dediğimiz turizmi de ekleyerek bir bir istihdam alanı oluşturmak adına kültür ve turizmle ilgili mesleki anlamda esnaflarımızın hakeza kurslarla sertifikayla eğitimi olacak. Diğer yanda bilim yönünden Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş. ile beraber gelecekteki turizm ve kültürle ilgili dünya normlarında UNESCO çerçevesi içerisinde bunların hem fiziki hem de zihni hazırlığı. Öbür taraftan 3. organize sanayi bölgemizin temellerini attık. 4., 5. şeklinde vatandaşlarımıza mesleki eğitimler vererek bunları sanayi sektörüne entegre etmek.

Mehmet Canpolat, Şanlıurfada adaylığa yeşil ışık yaktı: Gençliğe yatırım yapıyoruz

Tarım zaten kendi içerisinde gelişiyor. Bunları daha yüksek kapasitede rekoltede ürün alabilmeleri adına GAP İdaresi ile birlikte hareket etmek ve ürün desenini değiştirmek. Özünde Şanlıurfa nasıl ki köklü bir şehir, köklü insanlar, köklü medeniyetlerin yaşamış olduğu kadim şehrin kadim insanları Türk'üyle Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle kardeş bir şehri geleceği taşımak adına hem bir taraftan imar ederken bir taraftan da nesli yetiştirme ile ilgili iş ve eylemlerimizi bu doğrultuda yürüterek geleceğin Şanlıurfa'sını hazırlamak bizlerin görevi.

Vizyonla, ileriyi öngörerek bu hususla ilgili her türlü bilim insanını da işin içine katarak, geleceğin Şanlıurfa'sını bizden sonraki gelecek olan nesillere hazırlayacağız. 50 yıl sonrasının planlarının temellerini şimdiden atarak işlemlerimizi yürüteceğiz inşallah."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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