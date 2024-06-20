Mehmet Cengiz Köse serinlemek için girdiği Osmaniye'deki Karaçay Şelalesi'nde hayatını kaybetti

Osmaniye'de yaşayan 55 yaşındaki Mehmet Cengiz Köse, sıcak havanın etkisiyle serinlemek için Karaçay Şelalesi'ne girdi. Suya girdikten kısa süre gözden kaybolan Köse'nin cansız bedeni bulundu.

Osmaniye’de serinlemek için Karaçay Şelalesi'ne giren 55 yaşındaki Mehmet Cengiz Köse hayatını kaybetti.

SERİLEMEK İÇİN GİRDİĞİ ŞELALEDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Cengiz Köse, serinlemek için Karaçay Mahallesinde bulunan Karaçay Şelalesine gitti.

Serinlemek için suya giren Köse, biranda gözden kayboldu. Köse’nin kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

MEHMET CENGİZ KÖSE'NİN ŞELALEDEKİ ÖLÜMÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Osmaniye Belediyesi dalgıç ekibi yaptıkları çalışmalar sonucu Mehmet Cengiz Köse’nin cansız bedenini sudan çıkardı. Mehmet Cengiz Köse’nin cesedi, inceleme sonrası otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.