Melih Gökçek'in acı günü: Kardeşi Deniz Gökçek vefat etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in kardeşi Deniz Gökçek, hayatını kaybetti. Gökçek ailesi, acı haberi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in kardeşi Deniz Gökçek, bugün vefat etti. Acı haber, Gökçek ailesi tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Melih Gökçek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşim Deniz Gökçek biraz önce Hakk’ın rahmetine kavuştu… Mekânı cennet, komşusu Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem olsun… Cenaze namazı inşallah yarın (Perşembe) öğle namazında Hacı Bayram Camii’nde kılınacak…”

Gökçek, kardeşinin kendisini hayatı boyunca İslami konularda uyaran, tabiri caizse hocası olduğunu belirterek, “Benim erkek kardeşim olduğunu çok kimse bilmez” dedi.

"TABİRİ CAİZSE HOCAMDI"

Gökçek; kardeşi Deniz Gökçek’in, 'Ahmet Deniz' ruzmu ile birlikte internette hasenat.net adresinde yer alan ve en gelişmiş Kur’an-ı Kerim araştırma programlarından birini yazdığını, Türkçe Kur’an meallerindeki sesin de kardeşine ait olduğunu belirtti.

Aynı şekilde AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de amcasının vefatını duyurdu:

“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Kıymetli amcam Deniz Gökçek Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Ömrünü iyiliğe, güzel ahlaka ve İslam’a hizmet etmeye adamış, gönlü güzel, yüreği merhamet dolu çok kıymetli bir insandı. Rabbim İslam’a yaptığı hizmetleri kabul, mekânını cennet, makamını âli eylesin.”

Osman Gökçek, cenaze namazının yarın öğle namazına müteakip Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınacağını açıkladı.

Deniz Gökçek’in vefatı sonrası siyasetçilerden ve yakın çevreden başsağlığı mesajları gelmeye başladı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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