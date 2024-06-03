Meral Akşener aylar sonra ortaya çıktı! Akşener'in yeni imajı şaşırttı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilk kez görüntülendi. Eski Başbakan Tansu Çiller'in ölen eşinin cenaze törenine katılan Akşener, yeni imajıyla dikkat çekti.
İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, eski başbakan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı.
MERAL AKŞENER AYLAR SONRA YENİ İMAJIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
31 Mart Yerel Seçimleri'ne 'hür ve müstakil' olarak katılacaklarını açıklayan Meral Akşener, İYİ Parti'nin beklenilen oy oranın altında kalmasıyla partisini seçime taşımış ve aday olmamıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olurken, seçim gününden sonra Meral Akşener'i gören olmadı.
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katılan Meral Akşener, uzun zaman sonra tarafından görüntülendi.
Meral Akşener'in sarı saçlarıyla yaptığı imaj değişikliği dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı