Meral Akşener aylar sonra ortaya çıktı! Akşener'in yeni imajı şaşırttı

Bir zamanlar Meral Akşener'in sağ koluydu! Türker Yörükçüoğlu, BBP'ye katıldı

Bir zamanlar Meral Akşener'in sağ koluydu! Türker Yörükçüoğlu, BBP'ye katıldı

Bomba iddia: Sapanca'daki çiftliğine kapanan Meral Akşener'e, dostları bile ulaşamıyor

Bomba iddia: Sapanca'daki çiftliğine kapanan Meral Akşener'e, dostları bile ulaşamıyor

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilk kez görüntülendi. Eski Başbakan Tansu Çiller'in ölen eşinin cenaze törenine katılan Akşener, yeni imajıyla dikkat çekti.

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, eski başbakan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı.

MERAL AKŞENER AYLAR SONRA YENİ İMAJIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

31 Mart Yerel Seçimleri'ne 'hür ve müstakil' olarak katılacaklarını açıklayan Meral Akşener, İYİ Parti'nin beklenilen oy oranın altında kalmasıyla partisini seçime taşımış ve aday olmamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olurken, seçim gününden sonra Meral Akşener'i gören olmadı.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katılan Meral Akşener, uzun zaman sonra tarafından görüntülendi.

Meral Akşener'in sarı saçlarıyla yaptığı imaj değişikliği dikkat çekti.