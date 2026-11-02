Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde Mersin-Adana kesiminin yüzde 84,72'sinin tamamlandığını açıkladı. 2027'de bitirilmesi hedeflenen 312,5 kilometrelik hatla Mersin-Gaziantep arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Projede yılda 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşınması planlanıyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'i birbirine bağlayacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin son durumu ile alakalı açıklamalar yaptı.

Projenin teknik özellikleri ile ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, “312,5 kilometrelik hattımızı saatte 200 kilometre hıza uygun, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Projemiz kapsamında 12 tünel, 10 viyadük, 35 köprü ve 21 istasyon yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Mersin-Gaziantep hızlı tren hattında sona doğru! 2 saat 15 dakikaya düşecek

"MERSİN-GAZİANTEP ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Hattın tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha hızlı ve konforlu hâle geleceğine işaret eden Uraloğlu, “Projemiz tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızda yıllık 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz.” açıklamasını yaptı.

Proje kapsamında tamamlanan ve devam eden çalışmalar ile alakalı da açıklama yapan Bakan Uraloğlu, Çukurova Havalimanı bağlantısının üstyapı imalatları ile Seyhan ve Çukurova viyadüklerinin tamamlandığını söyledi.

Mersin-Gaziantep hızlı tren hattında sona doğru! 2 saat 15 dakikaya düşecek

"YÜZDE 84,72 FİZİKİ İLERLEME SAĞLADIK"

Uraloğlu, “Mersin-Adana kesiminde Tarsus şehir geçişinin kazı, üst ve alt döşeme betonarme imalatlarını tamamladık. Bölgede peron imalatları ve hat serim çalışmalarımız devam ediyor. Mersin-Adana arasındaki istasyon ve teknik binaların yapımını, karayolu alt ve üst geçitleri ile demir yolu köprülerinin imalatlarını sürdürüyoruz. Mersin-Adana kesiminde, 84,72 fiziki ilerleme sağladık. Yapım çalışmalarımızı 2027 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Projenin diğer bölümlerinde de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, Toprakkale-Mamure bölümünü 17 kilometresinde üstyapı imalatlarının sona erdiğini, Nurdağı tünellerinde kaplama beton ve flüt imalatlarının bitirildiğini belirtti.

Mersin-Gaziantep hızlı tren hattında sona doğru! 2 saat 15 dakikaya düşecek

"BÖLGENİN ÜRETİM VE İHRACAT KAPASİTESİNE KATKI SUNACAĞIZ"

Hattın yolcu taşımacılığının dışında yük taşımacılığı bakımından da büyük önem taşıdığını ifade eden Uraloğlu, “Mersin Limanı ile Gaziantep'in organize sanayi bölgeleri arasındaki lojistik bağlantıyı güçlendireceğiz. Böylece yük taşımacılığında maliyet avantajı sağlayacak, bölgenin üretim ve ihracat kapasitesine katkı sunacağız.” açıklamalarında bulundu.

Projenin Kalkınma Yolu ve Orta Koridor üstünde olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, hattın hizmete alınmasıyla Türkiye'nin uluslararası taşımacılıktaki konumunun güçleneceğini, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlanacağını bildirdi.

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