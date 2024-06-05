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Mersin'de bir suç örgütü çökertildi, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mersin&#039;de bir suç örgütü çökertildi, çok sayıda gözaltı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilikten yaralamaya kadar bir çok suça karıştığı belirlenen organize çete operasyonla çökertildiç Örgüt üyesi olan 10 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Mersin'de bir suç örgütü çökertildi, çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

İŞLEMEDİKLERİ SUÇ YOK!

Ekiplerin teknik ve fiziki takipli çalışmasında haksız kazanç elde etmek amacıyla tefecilik, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişisel verilerin ele geçirilmesi, bankalardan usulsüzce kredi çekilmesi gibi suçları işleyen 10 şüpheli belirlendi.

Mersin'de bir suç örgütü çökertildi, çok sayıda gözaltı var - 2. Resim

EŞ ZAMANLI BASKINLA YAKALANDILAR

Tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı, 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların ev ve işyerinde yapılan aramada ise ruhsatsız silah ve mühimmatlar, örgütün haberleşmede kullandığı çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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