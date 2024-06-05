Mersin'de bir suç örgütü çökertildi, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Haziran 2024 10:24 - Güncelleme: 5 Haziran 2024 10:31 - Güncelleme:

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Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilikten yaralamaya kadar bir çok suça karıştığı belirlenen organize çete operasyonla çökertildiç Örgüt üyesi olan 10 kişi gözaltına alındı.