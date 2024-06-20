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Mersin'de gezmeye çıkan 5 arkadaş korku dolu anlar yaşadı! Ekipler operasyonla kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mersin&#039;de gezmeye çıkan 5 arkadaş korku dolu anlar yaşadı! Ekipler operasyonla kurtardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'deki Kestel Dağı Milli Parkı'na gezmeye giden 5 arkadaş kayboldu. Kanyonda mahsur kalan vatandaşlar yetkilileri arayarak yardım istedi. Çok sayıda ekibin uzun süren arama çalışmalarında kayıplar bulundu.

Mut ilçesine bağlı Yıldızköy Mahallesaybolaik'ndeki Kestel Dağı Milli Parkı'na gezi amaçlı giden 5 kişi, gece saat 22.30 sıralarında 112 acil çağrı merkezini arayarak kaybolduklarını ve kanyonda mahsur kaldıklarını bildirdi.

Mersin'de gezmeye çıkan 5 arkadaş korku dolu anlar yaşadı! Ekipler operasyonla kurtardı - 1. Resim

SAATLER SONRA BULUNDULAR

İhbar üzerine bölgeye jandarma, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Halkının da destek verdiği arama çalışmalarıyla, kayıplar 3.5 saat sonra bulundu. Ekipler önce 2 kişiyi, ardından da diğlerlerini bulundukları yerden kurtarıldı.

Mersin'de gezmeye çıkan 5 arkadaş korku dolu anlar yaşadı! Ekipler operasyonla kurtardı - 2. Resim

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Serdar Kurtalan, Bukay İnce, Erdal Özaslan, Yılmaz Ergül ve Şenol Demir adlı şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken şahısların tedbir amaçlı hastaneye götürülecekleri bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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