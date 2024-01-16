Mersin'deki katliam gibi kazanın nedeni belli oldu! '98.7 km hız' detayını bakanlık açıkladı 

16 Ocak 2024 19:55 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 19:56

Mersin'in Aydınclık ilçesinde gece saat 01.30'da meydana gelen kaza yürekleri yaktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyeri aşarak karşı şeride geçti ve şarampole devrildi. Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı. Katliam gibi kazaya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolcu otobüsünün virajı alamayarak yan yatması sonucu meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının herkesi derinden üzdüğü belirtti ve kazanın sebebini açıkladı.

BİLDİRİLEN VERİLER HIZLA İNCELENDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu gece saat 01.30’da Mersin Aydıncık ilçesi Sarıyar Mevkiinde bulunan Sarıyar-2 Tünelinin çıkışında yolcu otobüsünün virajı alamayarak yan yatması sonucunda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası hepimizi derinden üzmüştür.

Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz.



Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü olarak kaza sonrası Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirilen veriler hızla incelenmiş, bildirilen veriler doğrultusunda 48 koltuk taşıma kapasitesine sahip olan otobüste 38 yolcunun seyahat ettiği, yönetmelik gereğince bulunması gereken şoför ve görevli olduğu tespit edilmiştir.

98.7 KİLOMETRE HIZA ULAŞMIŞ

Kazanın meydana geldiği tünel, 2017 Mart ayında taşıt trafiğine açılmıştır. Yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve her yıl ortalama 12 milyon araç geçişi olan bu mevkide bugüne kadar herhangi bir ölümlü kaza yaşanmamıştır.

Ancak kazanın meydana geldiği 1.124 metre uzunluğundaki Sarıyar-2 Tüneli çıkışında söz konusu aracın tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiği görüntülerle belirlenmiştir. Maalesef sürücünün bu yöndeki trafik işaret ve işaretçilerine uymadığı tespit edilmiştir.

Bir anlık dikkatsizliğin büyük kayıplara sebep olduğunu gördüğümüz bu kaza gibi acı verici olayların bir daha yaşanmaması için trafik kurallarına harfiyen uyulmasını, uyarıcı trafik işaret ve işaretçi levhalarına dikkat edilmesini tüm sürücülerimizden önemle rica ederiz."