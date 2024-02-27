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    • Haberler > Gündem > Meteoroloji harita paylaştı! İki bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji harita paylaştı! İki bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meteoroloji harita paylaştı! İki bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı
    Meteoroloji, Hava Durumu, MGM, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji iki bölgeyi kuvvetli ve yerel sağanak konusunda uyarırken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerindeki çığ tehlikesine dikkat çekti. İşte 27 Şubat 2024 Ankara, İstanbul, İzmir dahil hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji 27 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Batı Karadeniz'in iç kısımları ile İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor, Akdeniz'de ise Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak hakim olacak.

    27 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.

    Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

    Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

    Meteoroloji harita paylaştı! İki bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı - 1. Resim

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA 4°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ADANA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

    HATAY °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 4°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA 4°C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SİVAS -2°C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    BOLU °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 15°C
    Az bulutlu

    ERZURUM °C, 3°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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