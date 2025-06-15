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Meteoroloji tarih verdi! Sıcaktan kavrulacağız...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Meteoroloji tarih verdi! Sıcaktan kavrulacağız...
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yazın gelmesiyle terleten günler yaşanırken, sıcaklıkların çarşambadan itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tahminleri ile ilgili konuştu.

Tekin, yapılan son tahminlere göre yarın ve salı günü yurdun doğu kesimlerinde görülecek yağışların çarşambadan itibaren etkisini kaybedeceğini söyledi.

Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yarın, salı günü ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Tekin, yurdun diğer bölgelerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını bildirdi.

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaktan kavrulacağız... - 1. Resim

ÇARŞAMBADAN İTİBAREN KAVRULACAĞIZ

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını dile getiren Tekin, sıcaklıkların hafta ortası itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktardı.

Tekin, üç büyükşehirde gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ankara'da sıcaklıklar yarın 25, salı 27 ve çarşamba 30 dereceye yükselecek. İstanbul'da 3 gün boyunca hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında seyrederken, İzmir'de sıcaklıklar 34 ila 36 derece arasında olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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