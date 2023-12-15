Meteoroloji uyardı: Balkanlar üzerinden Türkiye’ye geliyor! İstanbul’un o ilçesi için kar uyarısı (15 Aralık 2023 güncel hava durumu)
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 Aralık Cuma gününe ilişkin güncel hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji’den peş peşe 7 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Balkanlar üzerinden Türkiye’ye geliyor! İstanbul’un o ilçesi için kar uyarısı. Eldiven ve botlarınızı hazırlayın. Sağanak yağış ve kar geliyor.
Meteoroloji tarafından 7 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hafta sonunda etkili olacak. Yurt genelinde hava sıcaklıklar 6-7 derece birden düşerken vatandaşlar ‘Bugün hava durumu nasıl? Kar yağışı ne zaman gelecek?’ sorularını araştırmaya başladı. Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya için kar alarmında bulundu. İstanbul’da ise bir ilçe için sağanak yağış ve kar alarmı verildi. İşte il il hava durumu…
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DAKİKA OLARAK UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL’UN O İLÇESİ İÇİN KAR ALARMI
Bu akşam Trakya’da kar yağışı başlayacak ve Cumartesi gününe kadar devam edecek. Cumartesi günü için ise İstanbul, Bilecik, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Kastamonu civarlarında kar yağışı uyarısında bulunuldu. Hatta cumartesi ve pazar günü Ankara’nın kuzey ilçelerinde kar yağışı var. Hafta sonu iyi giyinmemiz lazım.
‘İstanbul’da kar bekleniyor mu?’ sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Orhan Şen “Cumartesi günü Çatalca’nın tepelerinde kar yağışı olabilir. İstanbul’da kar yağışı yok” dedi.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Valiliği, cuma sabahı için uyarı mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, "Yapılan son değerlendirmelerde; İstanbul’da Cuma sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. İstanbul Valisi Davut Gül de paylaşımı alıntılayarak, "Lütfen tedbirli olalım…" açıklamasında bulundu.
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