Meteoroloji uyardı: Balkanlar üzerinden Türkiye’ye geliyor! İstanbul’un o ilçesi için kar uyarısı (15 Aralık 2023 güncel hava durumu)

15 Aralık 2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:03

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji tarafından 7 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hafta sonunda etkili olacak. Yurt genelinde hava sıcaklıklar 6-7 derece birden düşerken vatandaşlar ‘Bugün hava durumu nasıl? Kar yağışı ne zaman gelecek?’ sorularını araştırmaya başladı. Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya için kar alarmında bulundu. İstanbul’da ise bir ilçe için sağanak yağış ve kar alarmı verildi. İşte il il hava durumu…

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DAKİKA OLARAK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’UN O İLÇESİ İÇİN KAR ALARMI

Bu akşam Trakya’da kar yağışı başlayacak ve Cumartesi gününe kadar devam edecek. Cumartesi günü için ise İstanbul, Bilecik, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Kastamonu civarlarında kar yağışı uyarısında bulunuldu. Hatta cumartesi ve pazar günü Ankara’nın kuzey ilçelerinde kar yağışı var. Hafta sonu iyi giyinmemiz lazım.

‘İstanbul’da kar bekleniyor mu?’ sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Orhan Şen “Cumartesi günü Çatalca’nın tepelerinde kar yağışı olabilir. İstanbul’da kar yağışı yok” dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği, cuma sabahı için uyarı mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, "Yapılan son değerlendirmelerde; İstanbul’da Cuma sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. İstanbul Valisi Davut Gül de paylaşımı alıntılayarak, "Lütfen tedbirli olalım…" açıklamasında bulundu.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

15 ARALIK 2023 CUMA GÜNÜ



16 ARALIK 2023 CUMARTESİ GÜNÜ



17 ARALIK 2023 PAZAR GÜNÜ



18 ARALIK 2023 PAZARTESİ GÜNÜ



19 ARALIK 2023 SALI GÜNÜ