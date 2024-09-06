Meteoroloji uyardı! Sarı kodlu alarm verildi, 8 kentte sağanak bekleniyor

Meteoroloji tarafından Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı için uyarı yapıldı. Sarı kodlu uyarının verildiği 8 kentte ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK NORMAL SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BU KENTLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Ayrıca Trabzon, Giresun, Ordu, Rize, Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin için de sarı kodlu uyarı verildi. Bu bölgelerde bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

- Ankara: Parçalı bulutlu 29

- İstanbul: Az bulutlu 30

- İzmir: Az bulutlu ve açık 35

- Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

- Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 35

- Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

- Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 (Yağışların; aralıklı ve yerel kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.)

- Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 (Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36