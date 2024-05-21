Meteoroloji'den 5 kente 'sarı' kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günün hava durumu tahminlerinde 5 kent için sarı kodlu uyarı verdi, kuvvetli sağanak beklenen bölgeleri açıkladı. Hafta boyunca bahar yağmurları sürecek, sıcaklıklarda ise değişim beklenmiyor. İşte 21 Mayıs 2024 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji 21 Mayıs 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, sağanak ve toz taşınımı beklenen iller belli oldu. Doğu Anadolu'da 5 kentte sarı kodlu uyarı verilirken, batı illerinde ise yazdan kalma günler yaşanacak. Sıcaklıklar bir kademe daha artacak, vatandaşlar güneşli günün tadını çıkaracak.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır hariç) ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar Hakkari, Van, Şırnak, Muş ve Bitlis illerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.

Öte yandan Meteoroloji Bitlis, Hakkari, Van, Muş ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verdi, bu illerde yaşayan vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAFTA BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

Marmara illerinde bugün hava güneşli olacak. Kocaeli 27, Edirne ve Balıkesir 29 derece. Çarşamba günü de sıcak bir gün olacak ancak Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kısa süreli yağmur bekleniyor.

İç Anadolu'nun bazı noktalarında bahar yağmuru görülecek. Çarşamba günü Eskişehir-Konya, perşembe günü bölge genelinde sağanak geçişleri olacak.

Ege'de de güneş yüzünü gösterecek. Çarşamba lodosla hava daha sıcak ve hava biraz bulutlanacak, bazı noktalarda sağanak etkili olacak. Perşembe günü ise bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Akdeniz'de Kahramanmaraş, Mersin ve Adana'nın iç kesimlerinde gün içinde kısa süre yağmur var. Rüzgarlar çoğu yerde kuru esiyor.

Karadeniz'de bugün hava az bulutlu, Bolu 26, Zonguldak 19, Samsun 21, Trabzon 18 derece. Perşembe günü ise Bolu-Tokat boyunca geniş alanda sağanak görülecek.

Doğu Anadolu'da Muş, Van, hakkari boyunca sağanak yağışlar sürüyor. Güneydoğu'da Adıyaman, Gaziantep, Mardin boyunca da kısa süreli bahar yağmurı bekleniyor Erzurum 20, Malatya 28, Diyarbakır 30, Şanlıurfa 33 derece.