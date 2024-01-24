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    Meteoroloji'den 'cuma' uyarısı: Kar, yağmur, soğuk hepsi birden gelecek

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ocak ayında beklenen kar yağışının cuma günü itibarıyla etkisini göstermesi bekleniyor. Bugün ise yurt genelinde kuru ve soğuk hava kendisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmında yağış görüleceğini duyurdu. Kurum, sabah ve gece saatlerinde ise kuzey, iç ve doğu kesimlere pus, sis, buzlanma, don uyarısı verdi. İşte bölge bölge hava durumu...

    Meteoroloji&#039;den &#039;cuma&#039; uyarısı: Kar, yağmur, soğuk hepsi birden gelecek
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Küresel ısınmaya eşlik eden El Nino etkisiyle kurak ve sıcak bir yaz ile sonbahar yaşayan yurt geneli kışı da yağışa hasret geçirmeye devam ediyor. Ülkenin doğusunda etkili olan kar yağışı batı illerinde kendisini göstermedi. Vatandaşların beklediği 'yağış' haberi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. 

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava tahmin raporuna göre, doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçecek.

    Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI

    Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR

    Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

    Yağışların, Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

    Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    MARMARA

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğu, Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt'in doğu çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

    24 OCAK ÇARŞAMBA

    Meteoroloji'den 'cuma' uyarısı: Kar, yağmur, soğuk hepsi birden gelecek

    25 OCAK PERŞEMBE

    Meteoroloji'den 'cuma' uyarısı: Kar, yağmur, soğuk hepsi birden gelecek

    26 OCAK CUMA

    Meteoroloji'den 'cuma' uyarısı: Kar, yağmur, soğuk hepsi birden gelecek

    27 OCAK CUMARTESİ

    Meteoroloji'den 'cuma' uyarısı: Kar, yağmur, soğuk hepsi birden gelecek

    28 OCAK PAZAR

    Meteoroloji'den 'cuma' uyarısı: Kar, yağmur, soğuk hepsi birden gelecek

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hava DurumuMeteorolojiKarYağmur
    Haberler > Gündem > Meteoroloji'den 'cuma' uyarısı: Kar, yağmur, soğuk hepsi birden gelecek
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