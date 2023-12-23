Meteoroloji'den kuvvetli kar ve fırtına uyarısı! İkisi birden vuracak!

23 Aralık 2023 09:40 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 09:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde kuzey ve doğu kesimlerin çok bulutlu, yağışlı bir hava alacağı öngörülüyor.

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava bazı illerimizde yerini karlı ve fırtınalı havaya bırakacak. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu için ayrıca kuvvetli rüzgar uyarısı da yapılırken vatandaştan olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

KAR

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Özellikle Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Dersim ve Şırnak çevrelerinde ise yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

SICAKLIK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç, kuzey ve batı kesimlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

FIRTINA

Özellikle Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapılarak, ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.

Marmara bölgesinde genellikle çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava öngörülürken, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aynı şekilde Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de benzer hava durumu tahminleri yapılmıştır.