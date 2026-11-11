MHP'den siyasi ahlak yasası çağrısı: Yolsuzluk ve rüşvete dokunulmazlık kalksın

TBMM’de 150 milletvekiline ait 1.096 dokunulmazlık dosyası beklerken MHP’den dikkati çeken çıkış geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yolsuzluk ve rüşvet suçlarının dokunulmazlık kapsamından çıkarılmasını istedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda, yaklaşık 150 milletvekiline ait toplam 1.096 dokunulmazlık dosyası bekliyor. Dosyaların 692’sinin önceki yasama döneminden devrettiği belirtilirken, milletvekili dokunulmazlığı konusu, son dönemde gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla yeniden tartışmaya açıldı. Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut rüşvet iddialarıyla gündeme gelirken, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer’in adı İBB yolsuzluğu soruşturmasında geçti. Mustafa Sarıgül ise kara para ve cinsel istismar gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Söz konusu milletvekilleri hakkında çok sayıda fezleke bulunuyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yolsuzluk ve rüşvet suçlarının dokunulmazlık kapsamından çıkarılması gerektiğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Kalaycı, MHP’nin yolsuzlukla mücadeleyi millî siyaset olarak gördüğünü belirtti.

MHPden siyasi ahlak yasası çağrısı: Yolsuzluk ve rüşvete dokunulmazlık kalksın

Fon soruşturmalarıyla ortaya çıkan iddiaların devlet kurumlarına duyulan güveni sarstığını ifade eden Kalaycı, siyasette etik kuralların belirlenmesini ve Siyasi Ahlak Yasası çıkarılmasını istedi. Siyasetin finansmanında şeffaflığın sağlanması için partilerin ve adayların seçim harcamalarının beyan edilmesi ve denetlenmesine yönelik yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Kalaycı, “Yasama dokunulmazlığı siyasi özgürlük alanını kısıtlamadan kamu vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanmalı, özellikle yolsuzluk ve rüşvet suçları dokunulmazlık kapsamından çıkarılmalıdır” dedi.

SİSTEM GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Yolsuzluklarla mücadelede önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması, gizlilik gerekçesiyle yapılamayan denetim ve soruşturmaların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Kalaycı, şu önerilerde bulundu: Yolsuzluk kapsamında değerlendirilen suçların af ve erteleme yasaları kapsamı dışında tutulması için gerekli düzenleme yapılmalıdır. İdari usul noksanlığının rüşvet ve yolsuzluk için elverişli bir ortam sağladığı da dikkate alınarak çerçeve nitelikte bir İdari Usul Kanunu mutlaka çıkarılmalıdır. Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalardaki izin sistemi gözden geçirilmeli, özel ayrıcalık sağlayan hükümler kaldırılmalıdır. Kamu görevinden ayrılanların yapamayacağı işlerle ilgili kanuni düzenlemeler ve uygulamanın etkinliği gözden geçirilmelidir. Yolsuzluk olaylarını yetkili mercilere bildirenlerin korunması ve ödüllendirilmesine ilişkin düzenlemeler oluşturulmalıdır.

MHPden siyasi ahlak yasası çağrısı: Yolsuzluk ve rüşvete dokunulmazlık kalksın

BİRÇOK ÜLKE DOKUNUYOR

İngiltere’de siyasi dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis içindeki ifade özgürlüğünü korumakla sınırlı tutuluyor. Meclis dışındaki suçlar için herhangi bir hukuki koruma sağlanmıyor. Siyasetçiler, Meclis dışında işledikleri adli suçlarda sıradan vatandaşlarla aynı hukuki süreçlere tabi tutuluyor. Almanya’da ise bir milletvekili hakkında ceza gerektiren bir suç sebebiyle soruşturma açılması, dokunulmazlığının kaldırılması, gözaltına alınması veya tutuklanması Meclis iznine bağlı. Ancak milletvekilinin suçüstü yakalanması durumunda bu izin şartı aranmıyor. ABD’de ise milletvekili veya senatörlerin adli suç işlemesi hâlinde, Meclis kararına gerek duyulmaksızın doğrudan yargılama süreci başlatılabiliyor.

HUKUKÇU DOÇ. DR. LEVENT ERSİN ORALLI: YENİDEN DÜZENLENMELİ

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, milletvekili dokunulmazlıklarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, dünya genelinde birçok ülkenin dokunulmazlığı yalnızca kürsü dokunulmazlığıyla sınırladığını söyledi. Türkiye’de ise kapsamın daraltılması konusunda siyasi uzlaşmanın kolay olmadığını ifade etti. Orallı, düzenlemenin anayasa değişikliğiyle yapılması gerektiğini belirterek, fezlekelerin büyük bölümünün muhalefet milletvekillerine ait olmasının siyasi ayrımcılık tartışmalarına ve toplumsal kutuplaşmaya yol açabileceği uyarısında bulundu. Orallı, “Türkiye, böylesine önemli bir anayasa değişikliği için ya çok geç kalmıştır ya da mevcut siyasi koşullar itibarıyla henüz doğru zamanda değildir” dedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala