MHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aytaç Durak hastaneye kaldırıldı! Vertigo şüphesiyle tedaviye alındı

Adana Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aytaç Durak, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. MHP'nin önemli isimlerinden Durak'ın bilincinin açık ve vertigo şüphesiyle tedaviye alındığı belirtildi.

Adana Büyükşehir Belediye ESKİ Başkanı Aytaç Durak'ın, Pozantı ilçesindeki Bürücek Yaylası'nda bulunan evinde rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BAKANLIK AMBULANS HELİKOPTER GÖNDERDİ

Adrese giden sağlık ekipleri, 86 yaşındaki Durak'ı ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada doktorlar Durak'ın tedavisine ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde devam edilmesine karar verdi.

Bunun üzerine Durak için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Pozantı İlçe Stadı'na inen ambulans helikopterle Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Durak, acil servise alındı.

BİLİNCİ AÇIK, VERTİGO ŞÜPHESİ VAR

Durak'a burada ÇÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç müdahalede bulundu. Durak'ın bilincinin açık olduğu ve vertigo şüphesiyle tedaviye alındığı bildirildi.