CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütü YPG hakkındaki sözleri gerekçe gösterilerek "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için ihtarda bulunulmasına karar verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya Kılıçdaroğlu katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanının dosyaya gelen evrakı okumasının ardından söz alan Kılıçdaroğlu'nun avukatı, Ankara Adliyesi'nde daha önce görülen bazı duruşmalarda izdiham yaşandığını belirterek müvekkilinin duruşmaya katılamayacağını ifade etti.

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ

Kılıçdaroğlu'nun benzer suçlamalarla Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılandığını hatırlatan avukatı, iki dava dosyasının birleştirilmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için ihtarda bulunulmasını istedi.

MAHKEMEDEN İKİ ARA KARAR

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılarak dosyaların birleştirilmesine muvafakat verilip verilmeyeceğinin sorulmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması amacıyla ihtarda bulunulmasına karar verdi.

Duruşma 6 Ocak 2027'ye ertelendi.

MHPliler şikayet etmişti: Kılıçdaroğluna mahkemeden ihtar

MHP'Lİ İSİMLERİN ŞİKÂYETİ ÜZERİNE DAVA AÇILDI

İddianamede, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikâyet dilekçesine yer verildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'a yönelik açıklamaları ile 2014-2019 yılları arasındaki bazı konuşma ve sosyal medya paylaşımlarında suçu ve suçluyu övme niteliğinde ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesinde yaptığı konuşmada YPG'ye ilişkin sözleri de şikâyet dilekçesinde delil olarak gösterildi.

SAVUNMASINDA 'SİYASİ DEĞERLENDİRME' VURGUSU

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in savunma dilekçesine de yer verildi.

Dilekçede, soruşturmaya konu açıklamaların kişisel görüş kapsamında yapılmış siyasi değerlendirmeler olduğu savunularak kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi istendiği belirtildi.

Savcılık ise söz konusu açıklamaların kamu düzeni açısından açık, yakın ve somut tehlike oluşturduğu değerlendirmesinde bulunarak Kılıçdaroğlu'nun "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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