Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu! Bir tek CHP yok

MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu! Bir tek CHP yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
MHP&#039;nin bayramlaşma programı belli oldu! Bir tek CHP yok
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin bayramlaşma programı belli oldu. MHP bu bayramda da CHP ile bayramlaşmayacak.

Kurban Bayramı’nda siyasi partiler arası bayramlaşma programı, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

KABUL HEYETİNDE 3 İSİM YER ALACAK

MHP Genel Merkezini, DSP, DEM, AK PARTİ, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi heyetleri ziyaret edecek. MHP’nin kabul heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK Üyesi Turan Şahin, MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak.

MHP DE PARTİLERE GİDECEK

MHP’de aynı siyasi partilerin genel merkezlerine Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal heyeti ile ziyaret gerçekleştirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden çekildi! Mansur Yavaş'a tepki büyük
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden çekildi! Mansur Yavaş'a tepki büyük - GündemABB, Türk Dünyası Birliği'nden çekildiİBB soruşturmasında gözaltı sayısı 38'e yükseldi - GündemİBB soruşturmasında yeni gelişme'Bebek destek paketi'nin ardından bir müjde daha! 5 bin TL verilecek... Sadece tek bir şart var - Gündem5 bin TL verilecek... Sadece tek bir şart varKayıp yaşlı adam 30 metrelik uçurumda ölü bulundu! Yakınları kahroldu - GündemKayıp adam uçurumda ölü bulundu!Nur Sena Düzgün intihar etmişti: Dekan gözyaşlarına boğularak konuştu - GündemDekan gözyaşlarına boğularak konuştuNasıl taşındığını görseniz, yiyemezdiniz! 700 kilogram peynir ele geçirildiği an imha edildi - GündemYüzlerce kilo ele geçirildi, hepsi imha edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...