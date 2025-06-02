MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu! Bir tek CHP yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2025 17:18 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 17:22 - Güncelleme:

Milliyetçi Hareket Partisi’nin bayramlaşma programı belli oldu. MHP bu bayramda da CHP ile bayramlaşmayacak.

Kurban Bayramı’nda siyasi partiler arası bayramlaşma programı, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İlgili Haber Beklenen program belli oldu! AK Parti, CHP'yle bayramlaşmayacak KABUL HEYETİNDE 3 İSİM YER ALACAK MHP Genel Merkezini, DSP, DEM, AK PARTİ, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi heyetleri ziyaret edecek. MHP’nin kabul heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK Üyesi Turan Şahin, MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak. MHP DE PARTİLERE GİDECEK MHP’de aynı siyasi partilerin genel merkezlerine Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal heyeti ile ziyaret gerçekleştirecek.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar