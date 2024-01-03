Milletvekili maaşı 2024! Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor, 2024 milletvekili maaşı ne kadar?

3 Ocak 2024 15:37 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 15:39

Milletvekili maaşı 2024! Memur maaşlarının belli olması ile birlikte milletvekili maaşları da 2024 yılında artırıldı. Peki, 2024 milletvekili maaşları ne kadar oldu? İşte yeni milletvekili maaşları!

MİLLETVEKİLİ MAAŞI 2024

2024 yılı milletvekili maaşı 110 bin TL oldu. Hem emekli hem vekil maaşı alan bir kişinin aylık geliri 230 bin TL'ye yükseldi. Buna göre, tüm milletvekili maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Meclis'te hem emekli olan, hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 milletvekili bulunuyor. Bu vekiller 2023'ün ikinci yarısında 147 bin TL maaş alıyordu. Yapılan son zamla maaşları 230 bin TL'ye yükseltildi.

Sadece milletvekilli olanların maaşı ise 73 bin 329 TL'den, yaklaşık 110 bin TL'ye çıktı.

Maaşları 51 bin 970 lira olan emekli milletvekilleri ise yeni artışlarla birlikte 77 bin 565 lira alacak.

HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: 264

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: 129

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: 57

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: 49

İYİ PARTİ: 38

SAADET PARTİSİ : 20

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: 15

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ: 6

YENİDEN REFAH PARTİSİ: 5

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: 4

HÜR DAVA PARTİSİ: 4

DEMOKRAT PARTİ: 3

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ: 2

EMEK PARTİSİ: 2

DEMOKRATİK SOL PARTİ: 1

Toplam: 599