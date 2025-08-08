"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ikinci defa toplandı

Geçtiğimiz Ekim ayında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla yeni bir dönem başlamıştı.

Sürecin TBMM'de de görüşülmesi için de karar alınmış ve partilerin ortak kararıyla komisyon kurulmuştu. Komisyon ise ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü gerçekleştirilmişti. Komisyonun adı ise "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak açıklanmıştı.

KURTULMUŞ BAŞKANLIK EDİYOR

İkinci kez toplanacağı duyurulan komisyon bugün saat 14.00'te yeniden bir araya geldi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 2. toplantısı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında başladı.

2 BAKAN VE MİT BAŞKANI DA TOPLANTIDA

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.