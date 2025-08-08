Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ikinci defa toplandı

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ikinci defa toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Terör, TBMM, Türkiye, Komisyon, Milli Dayanışma, Demokrasi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesi adına TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ikinci kez toplandı. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Geçtiğimiz Ekim ayında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla yeni bir dönem başlamıştı.

Sürecin TBMM'de de görüşülmesi için de karar alınmış ve partilerin ortak kararıyla komisyon kurulmuştu. Komisyon ise ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü gerçekleştirilmişti. Komisyonun adı ise "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak açıklanmıştı.

KURTULMUŞ BAŞKANLIK EDİYOR

İkinci kez toplanacağı duyurulan komisyon bugün saat 14.00'te yeniden bir araya geldi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 2. toplantısı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında başladı.

2 BAKAN VE MİT BAŞKANI DA TOPLANTIDA

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Oxford’a başvurdu! Son hali herkesi şaşırttıGaziantep FK Galatasaray maçı hakemi kim? Ali Şansalan GS karnesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üç kentte ormanlarımız yanıyor! Karabük, Bolu ve Çanakkale'de son durum - GündemAlevler hastaneye ve evlere yaklaştıKomisyon öncesi 3'lü zirve! İbrahim Kalın, Ali Yerlikaya ve Yaşar Güler bir arada - GündemKomisyon öncesi 3'lü zirve! MSB paylaştıBir kentte daha denize girmek yasaklandı... Aman dikkat! - GündemBir kentte daha denize girmek yasaklandı... Aman dikkat!Abdülhamid Han yeni görevine hazırlanıyor! Türkiye, 6 ülke ile el sıkıştı - GündemTürkiye, 6 ülke ile el sıkıştıAtın hamlesi dehşet saçtı! Küçük çocuğu ısırarak alıp havaya fırlattı - GündemKüçük çocuğu ısırarak alıp havaya fırlattıİstanbul'da korkutan tablo! Barajların yarısı artık boş - Gündemİstanbul barajlarının yarısı boş
Sonraki Haber Yükleniyor...