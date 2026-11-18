Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Bakan Yaşar Güler, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin dış desteklerle etkinliğini artırmaya yönelik girişimlerine ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını yok sayan faaliyetlerine karşı ülkemizin ve soydaşlarımızın haklarını kararlılıkla savunuyor ve oldubittilere müsaade etmiyoruz.” dedi.

Kaydet a- | +A

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının yanı sıra Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Güler, “Kıbrıs meselesinde ise Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü ve meşru haklarının korunması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin dış desteklerle etkinliğini artırmaya yönelik girişimlerine ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını yok sayan faaliyetlerine karşı ülkemizin ve soydaşlarımızın haklarını kararlılıkla savunuyor ve oldubittilere müsaade etmiyoruz.” dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala