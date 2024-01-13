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    Terör hedefleri tek tek vuruluyor, Milli Savunma Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milli Savunma Bakanlığı, son yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısının 20'ye çıktığını duyurdu. Ayrıca teröristlere ait 29 hedefin de imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

    Terör hedefleri tek tek vuruluyor, Milli Savunma Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı,  Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatı yapıldığını açıkladı.

    Mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedefin imha edildiğini duyuran MSB, Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 20’ye çıktığı bilgisini paylaştı.

    İşte MSB tarafından yapılan açıklama:

     "İcra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

    Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde yerle bir ederek emniyetle üslerine döndü" ifadelerini kullanarak görüntüler paylaştı. Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20’ye çıktı.



    EN ZOR BÖLGELER ARASINDA

    Irak'ın kuzeyinde sürdürelen Pençe serisi operasyonlarda bugüne değin terör örgütüne ağır kayıplar verdirildi. MSB verilerine göre bu operasyonlar kapsamında yakın zamana kadar 831 terörist etkisiz hale getirildi, bin 281 adet silah ele geçirildi, bin 407 mağara yıkıldı. Pençe-Kilit serisi operasyonlar 2022 yılından itibaren başlatıldı ve örgütün barınma noktaları sırayla temizlendi.

    Şırnak'ın karşısında Sinat ve Haftanin, Hakkari'nin karşısında da Zap ve Hakurk kampları hedef alındı. Avaşin, Basyan ve Metina kampları da operasyon kapsamında önemli ölçüde imha edildi. En zor bölgeler arasında sayılan Zap da ağır kış koşullarına rağmen kıskaç altında tutuluyordu.



     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TeröristMsbPençe Kilit
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