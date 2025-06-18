Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber: Sistem değişti!

Sağlık Bakanlığı'nın dijital sağlık platformu e-Nabız'a 'Biyometrik Giriş' ve 'Karekod' ile ilaç satın alma gibi yeni birçok özellik geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın 2015 yılında hayata geçirdiği dijital sağlık platformu e-Nabız, yeni güncellemelerle vatandaşın hizmetine açıldı. Kullanıcı sayısı 78,5 milyona ulaşan uygulamada laboratuvar tahlilleri, radyolojik görüntüleri, kullanılan reçete ve ilaç bilgileri, optik reçeteleri, acil durum bilgileri, konulmuş teşhis, verilmiş her türlü rapor gibi muayene ve tedavilerine ait her tür detaylı bilgiye kolayca erişiliyor.

Platform, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere beş farklı dilde hizmet veriyor. Ayrıca, randevu alma, kemik iliği ve organ bağışı beyanı gibi işlemler de sistem üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

TASARIM GÜNCELLENDİ

Dijital sağlık platformu e-Nabız, son olarak 10 Haziran'da yeni tasarımıyla güncellendi. Bu sayede e-Nabız, vatandaşın profilindeki bilgilere hızla ulaşabildiği, kullanımı kolay ve erişimi rahat modüler bir yapıda kurgulandı.

e-Nabız'a artık mobil üzerinden 'Biyometrik Giriş' yöntemi aracılığıyla parmak izi veya yüz tanıma seçenekleri kullanılarak giriş yapılacak.

'Reçetelerim' alanındaki karekod aracılığıyla TC Kimlik Numarası ve reçete için çıkan kodun eczacıyla paylaşılması ile eczanelerden ilaç satın alınabilecek, geçmişte randevu alınan hekimden ilave bilgi girişi olmadan tekrar randevu alınabilecek.

Ayrıca 'Bizden haberler' sekmesinde Sağlık Bakanlığı'nın güncel çalışmaları görüntülenebilecek. Güncellemeyle birçok yeni özellik getirilen dijital sağlık platformu e-Nabız'ın kullanıcı sayısı da 78,5 milyona ulaştı.