Minguzzi cinayetinde şaşkına çeviren gelişme: Bıçak suç aleti değilmiş!

Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin dosya ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenlik kaydının zaman aşımına uğradığı belirtilirken, bıçak suç aleti kapsamında sayılmadı.

Kadıköy'de 24 Ocak'ta Salı Pazarı'nda bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. 17 yaşındaki B.B.'nin bıçakladığı, 16 yaşındaki U.B.'nin de ağır yaralanan Minguzzi'yi tekmelediği görüntüler infiale neden olmuştu.

Yargılama sürerken B.B. hakkında ayrıca “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan ayrıca bir soruşturma yürütüldü.

BIÇAK İNCELEMEYE ALINDI

Minguzzi'nin ölümüne neden olan bıçakla ilgili ise kriminal inceleme yapıldı, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nce rapor hazırlandı.

Hazırlanan raporda bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Dava sürerken B.B.’nin olayda kullandığı bıçağa ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemede bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedilirken; B.B. hakkında “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan takipsizlik kararı verildi.