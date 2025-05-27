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Minguzzi'nin mezarını tahrip etmişti! Mahkeme saldırgan hakkında kararını verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Matteo Ahmet Minguzzi’nin Bahçelievler’de bulunan mezarına zarar veren Duran Aydın hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanık Aydın’ın 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Dursun Aydın isimli saldırgan Minguzzi’nin Bahçelievler’de bulunan mezarına zarar vermişti. Saldırgan hakim karşısına çıktı. 

Mahkeme sanık Aydın’ın 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 Nisan’da Bahçelievler’de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Matteo Ahmet Minguzzi’nin 24 Ocak 2025’te 2 kişi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin olarak davanın görüleceği gün mezarının tahrip edilmesi sebebiyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede kamera görüntüleri incelendiğinde mezarlığa zarar veren şahsın Duran Aydın olduğu tespit edildi. Aydın’ın alınan savunmalarında suçlamaları kabul ettiği iddianamede belirtilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. Duran Aydın hakkında ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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