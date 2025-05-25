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Miras, tapu, imar... 75 yıllık dosyalara radikal çözüm! Kadastro krizi bitiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Miras, tapu, imar... 75 yıllık dosyalara radikal çözüm! Kadastro krizi bitiyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Tunç Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile, 1950'li yıllardan bu yana kangren haline gelmiş dosyaların bu yıl sonunda sıfırlanacağını söyledi. Tunç, proje ile yargı sisteminin etkinliğinin artırılacağını, mahkemelerin iş yükünün azaltılacağını ifade etti.

Adalet Bakanlığı kangren haline gelmiş kadastro dosyalarına teker teker neşter vuruyor. 75 yıllık dosyalar Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında kapatılıyor. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medyasından şu paylaşımı yaptı:

Adalet Bakanlığı olarak yürüttüğümüz Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında, 1950'li yıllardan bu yana yargıda kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturuyoruz.

Yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit ederek çözümler ürettiğimiz, mahkemelere teknik ve idari destek sunduğumuz Proje ile;

  • Mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden vatandaşlarımızın kurtulmasını sağlıyor,
  • Yargı sisteminin etkinliğini artırıyor,
  • Mahkemelerin iş yükünü azaltıyoruz.

38 BİN DOSYA ÇÖZÜLECEK

2024 yılı sonunda başlattığımız Proje kapsamında; 2025 yılının ilk 3 ayında toplam 7 bin 94 karar verildi. Bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildi.

Ülkemiz genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyayı bu yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyoruz.

Reform irademizi daima diri tutarak adalet hizmetlerimizin etkinliğini daha da artırmak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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