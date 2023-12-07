MİT, ABD üssündeki toplantıdan dönen 2'si sözde yönetici 3 PKK'lıyı avladı

7 Aralık 2023 11:36 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:38

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Akşam

Türkiye'nin terörle mücadelesi durmaksızın devam ediyor. Güvenlik güçleri ulusal güvenliğe risk teşkil eden terör örgütlerine yurt içinde ve sınır ötesinde darbe üstüne darbe vuruyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde eli kanlı PKK mensuplarına nokta operasyonlarla dünyayı dar ediyor.

Son olarak MİT ajanları Suriye'nin kuzeyindeki Deyrizor'da ABD üssünde toplantı yapan ikisi terör örgütü PKK/YPG sözde yöneticisi 3 terörist için düğmeye bastı.

ABD ÜSSÜNDEKİ TOPLANTIDAN SONRA AVLADI

MİT'in saha ajanları, PKK/YPG'nin sözde komutanı Hüseyin Hasan ve örgüt içindeki Arap milis yapılanmasının sözde komutanı Damhat Kelizi takibe aldı. Hasan ve beraberindeki iki terörist, Deyrizor'un doğusunda El Ömer petrol sahasındaki ABD üssünde bir toplantıya katıldı.

Teröristleri adım adım izleyen ajanlar, Aaraç güvenli bölgeye gelince önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) ile imha etti. Hüseyin Hasan, Kahraman Tabka ve Damhat Kelizi etkisiz hale getirildi.

DÜN KUZEY IRAK'TA PKK'YA AĞIR DARBE VURULDU

Dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesine TSK tarafından düzenlenen iki ayrı hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" denilmişti.