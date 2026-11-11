MİT Başkanı Kalın ve Barzani Antalya'da buluştu: İşte görüşmenin detayları

MİT Başkanı İbrahim Kalın, COP31 kapsamında Antalya'da IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Bölgesel güvenlik ve terörle mücadele başlıklarının ele alındığı buluşmada Ankara, Bağdat ve Erbil arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 için Antalya'da bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, iki isim, bölgedeki güvenlik gelişmelerini ve ortak hareket edilmesi gereken başlıkları değerlendirdi.

ANKARA-BAĞDAT-ERBİL HATTINDAKİ İŞ BİRLİĞİ MASADA

Görüşmede, terör örgütleriyle mücadelede ortak adımların yanı sıra Türkiye ile Irak arasındaki çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Kalın, Türkiye'nin Irak'ın huzur, refah ve güvenliğine verdiği stratejik önemin altını çizerek, Ankara, Bağdat ve Erbil arasında tesis edilen yakın diyaloğun ve koordinasyonun bölgesel istikrar açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

Yapılan görüşmede, başta güvenlik ve bölgesel meseleler olmak üzere tüm alanlarda eş güdüm ve istişare mekanizmalarının kararlılıkla sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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