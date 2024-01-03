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    MİT, Mossad'ı sorguya çekiyor! Yakalanan 34 ajan ifade vermeye başladı

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail istihbaratına yönelik operasyon düzenledi. Gündemden düşmeyen operasyonda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mossad adına casusluk yapan ajanların sorgusu başladı.

    MİT, Mossad&#039;ı sorguya çekiyor! Yakalanan 34 ajan ifade vermeye başladı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsrail dış istihbarat servisi Mossad’a çalıştıkları gerekçesi ile MİT unsurları tarafından çökertilen casus ağındaki 34 kişinin sorgusu başladı. Gözaltındaki kişiler, Mossad için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanıyor.

    MOSSAD AJANLARININ SORGUSU BAŞLADI

    İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçlayan casus ağına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatılmış, ajan ağında yer alan 46 şüphelinin 34’ü İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen zincirleme operasyonda yakalanmıştı.

    MİT'in "Mossad" ajanlarını nasıl yakaladığı ortaya çıktı! İsrail İstihbaratına operasyonun tüm detayları

    Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk kapsamında olabileceği değerlendirilerek çökertilen casusluk ağındaki şüphelilerinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu işlemleri bugün başladı. Akşam saat 17.30 sıralarında başlandığı öğrenilen ifade işlemlerinin uzun sürmesi bekleniyor.

    GÖLGE SAVAŞLARINDAN OPERASYONA

    MİT, İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetlerine karışan bir ajan ağını deşifre etmiş, Mossad’ın Türkiye'de bulunan Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere eleman temin ettiğini belirlemişti.

    MİT'in "Mossad" ajanlarını nasıl yakaladığı ortaya çıktı! İsrail İstihbaratına operasyonun tüm detayları

    FİLİSTİNLİLER HEDEFTE

    İsrail istihbarat servisi yetkililerinin şüphelilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği, savaştan sonra Filistin lehine çalışmalar yapan İsrail ve Filistinli aktivistlerin isim bilgilerini vererek bu kişileri takip etmelerini istediği öğrenildi.

    MİT'in "Mossad" ajanlarını nasıl yakaladığı ortaya çıktı! İsrail İstihbaratına operasyonun tüm detayları

    DİJİTAL İNCELEME BAŞLADI

    Casus ağındaki kişilerin, Tel-Aviv’den aldıkları isim bilgileri doğrultusunda hedef kişileri takip ettiği, bazı kişilerin fotoğraflarını çekerek bu kişilere ait bilgileri İsrail ile paylaştığı da saptandı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken, zanlılara ait dijital materyaller incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Dijital materyallerin çözüldükçe gölge savaşlarıyla ilgili yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MitMossadAjan
    Haberler > Gündem > MİT, Mossad'ı sorguya çekiyor! Yakalanan 34 ajan ifade vermeye başladı
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