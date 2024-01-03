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MİT, Irak'a kadar adım adım izledi: 'Berhudan Kelhor' Türkiye sınırında etkisiz!
MİT'in Süleymaniye'de hız kesmeden yürüttüğü operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Irak'a kadar adım adım takip edilen PKK'nın tabur sorumlusu İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terörle mücadelede sınır ötesi operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, YPG'nin tabur sorumlusu İran asıllı 'Berhudan Kelhor' kod adlı İslam Cehanfer'in faaliyetlerini takibe aldı.
SINIRDA NOKTA OPERASYON
MİT, düzenlediği operasyonla, İslam Cehanfer'i Türkiye sınırına 200 kilometre uzaklıktaki Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.
Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren Cehanfer'in, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu bildirildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı