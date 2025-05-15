Motokuryeler için yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte zorunlu belgeler ve yeni kurallar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki düzenlemeyle birlikte motokuryelerin ilk defa kayıt altına alınacağını belirtti. Buna göre; motokuryelere "P1 yetki belgesi" alma zorunluluğu getirilirken, firmalar da istihdam ettikleri her kuryeyi Bakanlığa bildirecek. Uraloğlu, "En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak, ilk 6 ayda başvuranlar yüzde 95 indirimden yararlan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle kurye işletmeciliğinden taşımacılıktaki yetki belgelerine, kadın şoför istihdam şartlarından servis taşımacılığına kadar çeşitli konularda düzenlemeler yapıldı. Yönetmeliğin bazı hükümleri bugünden itibaren, bazıları da 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

"MOTOKURYELER İLK DEFA KAYIT ALTINA ALINIYOR"

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, atılan adımlara ilişkin bilgi verdi.

Yönetmelikle özellikle motokuryelere ilişkin düzenlemeler yapıldığını belirten Uraloğlu, "Motokuryeler ilk defa kayıt altına alınıyor. Sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"P1 YETKİ BELGESİ"

Uraloğlu, motokuryelere "P1 yetki belgesi" alma zorunluluğu getirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. İlk 6 ay içinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek. Ayrıca kuryeler yetki belgelerini yüzde 5'e varan indirimle e-Devlet portalından da alabilecekler."

"KURYE FAALİYET BELGESİ" ZORUNLULUĞU

Yetki belgesine ilave edilecek taşıtlara ilişkin şartların da belirlendiğini vurgulayan Uraloğlu, "Yönetmelikle motokuryelerin uzun süreli veya finansal kiralamalı taşıtları da kullanmalarına ve kurye işletmecilerinin ilk 6 ay içinde yetki belgelerine kaydedecekleri 15 yaşına kadar olan taşıtların kullanılmasına da imkan sağlanıyor. Kurye işletmeciliğinde şoförler dışında teslimatı yapan kuryeler için 'Kurye Faaliyet Belgesi' alma zorunluluğu getirildi. Kurye işletmecilerinin, mesleki yeterlilik belgelerini (SRC-Motokurye SRC–Kurye Faaliyet Belgesi) bir yıl içinde alınmasına imkan sağlandı" ifadelerini kullandı.

TAŞIMA SÜRESİ TAAHHÜDÜNDE BULUNULMASI YASAKLANDI

Uraloğlu, firmalara, istihdam ettikleri her kuryeyi Bakanlığa bildirme zorunluluğu getirildiğine dikkati çekerek, kuryelerin belirli suçlardan hüküm giymemiş olmasının da zorunlu olduğunu bildirdi.

Kurye işletmeciliği faaliyetlerinde, hizmet alan ve verenlerin hak ve menfaatlerini korumak için de birtakım düzenlemelerin hayata geçtiğini belirten Uraloğlu, "Teslimi mümkün olmayan adreslere kurye gönderisi kabulü yapılması ve kurye faaliyetlerinde herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunulması yasaklandı" bilgisini verdi.

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"TESLİM SIRASINDA KONTROL EDİLEBİLECEK"

Uraloğlu, teslim edilemeyen kurye gönderisinin aynı süre içinde göndericisine geri götürülmesinin zorunlu tutulduğunun altını çizerek, "Alıcının talebi ve gönderinin kabulü halinde, kurye gönderisi teslim sırasında kontrol edilebilecek. Teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler verilebilecek. Ayrıca, bozulabilir gıda taşınması durumunda gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu da getirildi" değerlendirmesinde bulundu.

İşletmelerin çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlama zorunluluğu getirildiğine işaret eden Uraloğlu, "Kuryelerin giydikleri reflektif yelek üzerinde 'KURYE' ibaresi ile firmaların U-Net numaralarının bulunması zorunlu oldu. Ayrıca, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasaklanmış olan eşyalar taşınamayacak." ifadesini kullandı.

"İSTİHDAM EDİLEN HER KADIN ŞOFÖR İÇİN TAŞIT KARTINDA YÜZDE 95 İNDİRİM"

Uraloğlu, kadın şoför istihdamını artırmak için yeni teşvikler getirdiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İstihdam edilen her kadın şoför için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlayacağız. Halihazırda 3 bin 19 lira olan taşıt kartı ücreti söz konusu indirimle 150 lira olacak. Son bir yılda taşıtlarının yüzde 10'u kadar kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerini 3 ay süreyle ücretsiz uzatacağız."

TAKOGRAFTA MANİPÜLASYONA CEZA

Şoförlerin yorgun olarak araç kullanmalarının önüne geçilmesi amacıyla takograf kullanımı zorunlu otobüs, kamyon ve çekici sürücülerinin takograf kullanmadan taşıt sürmeleri, başkasının takografını kullanmaları ya da takografta manipülasyon yapmaları halinde taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibine 44 bin 325 TL olan 75 uyarma yaptırımı uygulanacağını aktaran Uraloğlu, taşımacı firmalarının sefere gönderdikleri şoförleri, mesafeye göre önceden planlamaları zorunluluğunun da getirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, şehirler arası ya da mücavir alan dışı yapılan öğrenci ve servis taşımacılığının yeniden düzenlendiğini belirten, "En fazla 3 servisle faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde yüzde 95 indirim sağlanacak. Yetki belgesi kapsamında en fazla 100 öz mal ve 50 sözleşmeli taşıt kaydedilebilecek. Tahditli taşıtların, UKOME veya il trafik komisyonu izniyle şehirler arası servis taşımacılığında kullanılmasına imkan sağlandı" ifadelerini kullandı.

BİLETLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI İÇİN 18-24 KOLTUKLU TAŞITLARA İZİN

Yolcu taşımacılığındaki bir diğer değişikliğe ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti: