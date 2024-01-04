MSB 'ciddi tedbirler alınacak' dedi: Operasyon bölgeleri için yeni karar

4 Ocak 2024 12:46 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 13:11

Kuzey Irak'ta, 22 ve 23 Aralık'ta terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 12 asker şehit olmuştu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda sızma girişiminin nasıl gerçekleştiği, görüş mesafesinin ne kadar olduğu, teröristlerin kaç kişilik gruplarla saldırdığı gibi sorular gündem olmuş, bir takım iddiaları da beraberinde getirmişti. Bu iddialardan biri de akıllı cep telefonu kullanımının güvenlik zaafiyetine neden olup olmadığıyla ilgiliydi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz günlerde 12 askerin şehit edildiği terör saldırısının detaylarını açıklayarak iddialara cevap vermiş, "Cep telefonu kullanımı zaafiyete neden oluyor mu?" sorusu da şu ifadelerle yanıtlanmıştı:

"Özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi oluşturduğu güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir. MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır."

'ÖZELLİKLE OPERASYON BÖLGELERİ İÇİN...'

Bugün MSB'de yapılan bilgilendirme toplantısında da bakanlık kaynakları, görevli personelin akıllı telefon kullanımına yönelik nasıl tedbir alınacağına ilişkin soru üzerine "Çalışmalarımız son aşamaya geldi, ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak" dedi.