MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

23 Aralık 2023 12:30 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 12:55

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.