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MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
MSB'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.
Türkiye Gazetesi / Abdullah Keleş - Gündem