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    MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

    MSB duyurdu! 5 PKK&#039;lı terörist etkisiz hale getirildi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    MSB'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.

    Türkiye Gazetesi /  - Gündem
    MsbTeröristPkkYpg
    Haberler > Gündem > MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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