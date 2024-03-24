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MSB duyurdu: İki terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSB duyurdu: İki terörist öldürüldü

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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