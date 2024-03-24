MSB duyurdu: İki terörist öldürüldü

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! O anlar kamerada

Meral Akşener ile görüşmesini anlattı

İşte seçim için alınan önlemler

'Asıl ben şikayetçiyim' dedi

İnsan kaçakçılarına dev operasyon, çok sayıda gözaltı var

Meyve bahçesinde esrarengiz olay! İftardan önce 'işim var' dedi çıktı, sonrası çok kötü oldu