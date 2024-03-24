MSB duyurdu: İki terörist öldürüldü
Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.
Düzenleyen: Sibel Sancaklı - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi