Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı’nın güçlü dostluğun somut göstergesi olduğunu vurgulayan Milli Savunma Bakanlığı, barış çalışmalarının süreceğini belirtti. MSB tarafından yapılan açıklamada “Bu mutabakatla, savunma sanayisi alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artırılması, altyapı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ortak üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir” denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Aktürk, toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele, hudut güvenliği, savunma sanayii, uluslararası iş birlikleri ile eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BARIŞ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ”

MSB tarafından yapılan açıklamada Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı'na ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasındaki askeri iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan Bedir Mutabakat Zaptı' 21 Ekim'de Doha'da imzalanmıştır. Karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde birbirini tamamlayan imkân, kabiliyet ve tecrübelerimizle güçlü ve sürdürülebilir ortaklıklar tesis ederek, bölgesel barış ve güvenliğin pekiştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.

MSB’den ‘Bedir Mutabakat Zaptı’ mesajı: Altyapı ve tedarik zincirlerini güçlendirilecek

"TEDARİK ZİNCİRLERİNİ GÜÇLENDİRİLECEK"

MSB açıklaması şöyle devam etti:

21 Ekim’de Doha’da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan Mutabakat Zaptı, ülkelerimiz arasındaki güçlü dostluğun ve birlikte çalışma iradesinin somut bir göstergesidir. Bu mutabakatla, savunma sanayisi alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artırılması, altyapı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ortak üretim kapasitesinin geliştirilmesi ile ülkelerimiz arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejik ortaklıkların tesis edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu mutabakat, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

MSB’den ‘Bedir Mutabakat Zaptı’ mesajı: Altyapı ve tedarik zincirlerini güçlendirilecek

“TEK LİBYA HEDEFİNİ DESTEKLİYORUZ”

MSB Libya Temsilciler Meclisinin kararını memnuniyetle karşıladıklarını vurgularken, karar şöyle değerlendirildi:

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim'de onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın alınmasında irade ortaya koyan Libyalı yetkililere teşekkür ediyoruz. İki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sağlayan bu mutabakatı önemsiyor; Libya'nın doğusu ile batısını ortak bir gelecek etrafında buluşturan ‘tek ve bütünleşmiş Libya' hedefini destekliyoruz. Libya'nın birlik ve bütünlüğünün korunmasına, kalıcı istikrarın tesisine ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

LİBYA’DAN TÜRKİYE KARARI

Libya Parlamentosu, Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmayı onaylamış, 2020 yılında alınan boykot kararı da iptal edilmişti. Karar sonrası Ankara'dan peş peşe destek mesajları gelmişti.

MSB’den ‘Bedir Mutabakat Zaptı’ mesajı: Altyapı ve tedarik zincirlerini güçlendirilecek

MSB tarafından yapılan açıklamada diğer önemli başlıklar ise şöyle:

"4 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU"

TSK'nın terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, kalıcı güvenliğin tesis edilmesine yönelik operasyon ve faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Aktürk, hafta içerisinde 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

"HUDUTLARDA 364 ŞAHIS YAKALANDI”

Hudut güvenliği faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Aktürk, hafta boyunca yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 364 kişinin yakalandığını, 2 bin 47 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Aktürk, "Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 207, engellenen kişi sayısı da 56 bin 898'e ulaşmıştır" dedi.

"TURNAS-2026 TATBİKATI DEVAM EDİYOR"

İnsansız deniz sistemlerinin harekât ortamındaki etkinliğinin test edilmesine yönelik faaliyetlere de değinen Aktürk, 19-27 Ekim tarihleri arasında Antalya ve Doğu Akdeniz'de Millî İnsansız Deniz Sistemleri-2026 (TURNAs) Tatbikatı'nın gerçekleştirildiğini belirtti. Aktürk, tatbikatın milli ve NATO uyumlu insansız sistemlerin deniz harekât ortamındaki etkinliklerinin denenmesi, insanlı ve insansız platformların birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi ve yerli sistemlerin deniz koşullarındaki performanslarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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