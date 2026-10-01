MSB, İngiltere'den 12 adet C-130J uçağı tedarik etmek üzere anlaşma imzaladı. C130J uçaklarının tedarikiyle ilgili "İlk 2 uçağın Aralık ayında teslim alınması planlanıyor" denildi. TSK'nın Başika üssünden çekilme süreciyle ilgili de "Kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara devredilmesi kararlaştırıldı" ifadeleri yer aldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısı, 1926 yılında Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak kurulan ve yaklaşık bir asırlık köklü geçmişiyle Türk havacılık sanayisinin gelişiminde önemli bir yere sahip olan Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliğine yönelik faaliyetleri ile savunma sanayisindeki son gelişmeleri aktardı.

MSB'den C130-J açıklaması: İlk 2 uçak Aralık ayında teslim alınacak

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün kuruluşundan bu yana Hava Kuvvetlerinin harekat kabiliyetinin geliştirilmesine ve hava araçlarının göreve hazırlık seviyesinin yüksek tutulmasına önemli katkılar sağladığını belirten Tuğamiral Aktürk, "Başta A400M, C-130 ve CN-235 askeri nakliye uçaklarımız, KC-135R tanker uçaklarımız ile SF-260D ve T-41D eğitim uçaklarımız olmak üzere farklı tipteki hava araçlarının yanı sıra uçak yangın söndürme, uçak çeker, bomba yükleme araçları, uçak durdurucu sistemler, uçaksavarlar ve akaryakıt ikmal tankerlerinin fabrika seviyesi bakım, onarım, modernizasyon ve modifikasyon faaliyetlerini başarıyla yürütmektedir. Sahip olduğu bakım ve idame kabiliyetlerinin yanı sıra yerli ve millî imkânlarla geliştirilen ilk milli uçak çeker aracımız ‘Rahvan' ile bomba yükleme aracımız ‘Seyit Onbaşı'yı üreten Fabrikamız; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki tek Paraşüt Üretim Merkezi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın en yüksek kapasiteye sahip imalat merkezi olarak görev yapmaktadır" açıklamasında bulundu.

MSB'den C130-J açıklaması: İlk 2 uçak Aralık ayında teslim alınacak

1 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde; 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur" diye konuştu.

Hudut güvenliğine ilişkin verileri de paylaşan Aktürk, "Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda ise; 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 712 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 706 olmuş, engellenen bin 149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 52 bin 487'ye ulaşmıştır. Ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 413 kilogram (412.741 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

İSRAİL'E TEPKİ

Aktürk, Filistin'de yaşananların sona erdirilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesinin önemine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrailli aşırılık yanlısı grupların, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyor, Kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz. İçlerinde masum bebeklerin, çocukların ve kadınların bulunduğu 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, kalanlarının ise insanca yaşam haklarından mahrum bırakılmasına sebep olan İsrail, saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerini en ağır şekliyle sürdürmektedir. Filistin'de yaşananların son bulması için uluslararası vicdanların harekete geçmesi gerektiğinin önemini bir kez daha vurguluyor, İsrail'in uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırıları karşısında, uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 15 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 244 şüpheli yakalandı

IRAK BAŞİKA-ZİLKAN YERLEŞKESİ

2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika-Zilkan Yerleşkesi’nin, Merkezi Irak Hükümetinin Sincar’daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara devredilmesi kararlaştırıldı.

İNGİLTERE'DEN C130-J TEDARİKİ

İngiltere'den 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin anlaşma iki ülke arasında imzalandı.

Belirlenen takvim doğrultusunda, İngiltere'de devam eden bakım faaliyetlerinin ardından uçakların kademeli olarak ülkemize getirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, ilk 2 uçağın Aralık ayında teslim alınması planlanıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala