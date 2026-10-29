MSB'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek mesaj: Libya'dan sonra gözler Mısır'da

Türkiye, Libya'nın deniz yetki anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşılarken MSB, Mısır ile de benzer bir mutabakat imzalamaya hazır olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Mısır’ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması hâlinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirecek kritik hamle geldi. Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile 2019’da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasının ardından gözler Mısır’a çevrildi. Ankara, Kahire ile anlaşmaya hazır olduğunu bir defa daha açıkladı.

MSB’nin haftalık basını bilgilendirme toplantısında gazetecilerin gündeme dair soruları cevaplandırıldı. Libya ile deniz yetki anlaşmasıyla ilgili soru üzerine bakanlık, “Ülkemiz ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması’na İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın 20 Ekim’de Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması, ülkemizin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerini esas alan, ilgili kıyı devletlerinin meşru hak ve menfaatlerini gözeten yaklaşımını destekleyen önemli bir gelişmedir.” açıklamasını yaptı.

MISIR'IN DA MENFAATİNE

Kahire ile yapılacak benzer bir anlaşma için “Hazırız” mesajını veren MSB, “Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması’na ilişkin anlaşmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Mısır’ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması hâlinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edecek.” dedi.

TSK'DAN SİNCAR'A YAKIN TAKİP

Öte yandan, “Terörsüz Türkiye” süreciyle birlikte Irak hükümetinin Sincar’ın terörden arındırılmasına yönelik adımlarını da değerlendiren bakanlık, kalıcı istikrara dikkati çekti. Irak hükümetinin bölgede devlet otoritesini güçlendirmeye ve normalleşmeyi sağlamaya yönelik faaliyetlerinin memnuniyetle karşılandığını belirten MSB, Sincar’da terör örgütlerinin varlığının sona erdirilmesi ve güvenliğin Irak’ın resmî güvenlik güçleri tarafından sağlanmasının, kalıcı huzur ve istikrarın tesis edilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Sürecin “terörsüz bölge” hedefi bakımından da önemli bir gelişme olduğunu işaret eden bakanlık, ilgili çalışmaların devletin yetkili kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiğini kaydetti.

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