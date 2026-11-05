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MSB’den Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olduğu olaya ilişkin açıklama: İran makamlarınca da adli ve idari inceleme başlatıldı

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MSB’den Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olduğu olaya ilişkin açıklama: İran makamlarınca da adli ve idari inceleme başlatıldı
Başlık ResmiMSB’den Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olduğu olaya ilişkin açıklama: İran makamlarınca da adli ve idari inceleme başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İran tarafından geldiği değerlendirilen atış sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü hakkında İran makamlarınca da adli ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Açıklamada “Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalar yapan MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, önemli konulara değindi.

Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olmasına ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer veirldi:

3 Kasım 2026 tarihinde İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Bahse konu olayın açıklığa kavuşturulması amacıyla İran makamlarınca da adli ve idari inceleme başlatıldığı öğrenilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürülmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Türkiye-İran hududundaki, Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Ekim 2026 tarihinde yasa dışı geçişe müdahale esnasında; İran tarafından geldiği değerlendirilen atış sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü şehit olmuştu.

Ayrıntılar geliyor…

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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