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Mudanya'da korkunç olay! Küçük kız iskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mudanya&#039;da korkunç olay! Küçük kız iskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düştü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen küçük kız denize düştü. Olayı gören anne fenalık geçirirken baba ise hemen denize atladı. Çocuk çevredeki vatandaşların da desteği ile kurtarıldı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay saat 22.30 sıralarında Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde meydana geldi. Geziye çıkan tur gemisi kıyıya yanaştı.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE DENİZE DÜŞTÜ

6 yaşındaki kız çocuğu ise kıyı ve gemi arasındaki boşluğu fark edemeyerek anne ve babasının gözleri önünde denize düştü.

ANNE FENALIK GEÇİRDİ, BABA SUYA ATLADI

Kızının denize düştüğünü gören anne fenalık geçirirken, baba ise hemen suya atladı. Çevredekilerin seferber olmasıyla sudan çıkarılan baba kız kurtarıldı. Vatandaşların elbirliği olarak kurtardığı baba-kızın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kurtarılma anı kameraya anbean yansıdı.

"BİR ANLIK DİKKATSİZLİK"

Olayı fark eden vatandaşlar, “Tur gemisi burada kıyıya yanaştı. Küçük bir kız da dalgınlığına gelip suya düştü. Baba da kızın arkasından atladı. Çevredekiler müdahale edince baba kız kurtarıldı. Bi anlık dikkatsizlik, anne babalar daha dikkatli olmalı” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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