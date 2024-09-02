Mudanya'da korkunç olay! Küçük kız iskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düştü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Eylül 2024 04:38 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 04:55 - Güncelleme:

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen küçük kız denize düştü. Olayı gören anne fenalık geçirirken baba ise hemen denize atladı. Çocuk çevredeki vatandaşların da desteği ile kurtarıldı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.