Müfredatta temel yaklaşım kökten değişiyor! Eğitimde ortalama gidiyor, bireysel modele geçiliyor...

Millî Eğitim Bakanlığının yeni müfredat taslağında, sınıflarda farklı yeteneklere ve ilgilere sahip öğrencilere yönelik “zenginleştirilmiş” ve “destekleyici” eğitimlerin sunulacağı “farklılaştırılmış eğitim” yaklaşımı benimsendi...

Uzmanlar, geleneksel yaklaşımda, öğretim süreçlerinin öğrencileri benzer kabul ederek ortalamaya göre düzenirken “farklılaştırılmış eğitim” yaklaşımında aynı yaş ve sınıf düzeyinde de olsa öğrencilerin farklı hazırbulunuşluk, ilgi, yetenek ve öğrenme stillerine sahip olduğunun genel bir kabul olarak görüldüğünü kaydetti. Müfredatın hazırlanışında yer alan akademisyenler şunları dile getirdi: Bu yaklaşımla öğretmenlerin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve öğrencileri tanımak için her türlü çabayı göstermesi gerektiğinden yola çıkılıyor. Nasıl ki giysi tasarımcıları, giysiyi giyene uygun hâle getirmek için kumaşlar hakkında bilgi sahibi olmak zorundaysa, sınıflarda da öğretmenler, bu yaklaşımla her bir çocuğun güçlü yönlerini ve benzersizliğini ortaya çıkarabilmek için öğrencileri hakkında bilgi sahibi olacak. Sınıfların artan heterojenliği, çeşitli yeteneklere, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlara sahip tüm öğrencilerin katılabilmeleri için okul personelinin müfredat ve öğretim yaklaşımlarını genişletmesini gerektiriyor. Farklılaştırılmış eğitim yaklaşımının müfredata alınması, Türk milli eğitim sistemi açısından stratejik bir adımdır.

Kişiselleştirilmiş ve esnek bir yaklaşımla tasarlanan müfredatın, her öğrencinin benzersiz yeteneklerini, ilgilerini ve öğrenme profillerinin dikkate alındığı belirtildi. Yeni müfredatın ortak metninde “farklılaştırma” adıyla anlatılan yeni yaklaşımla ilgili “Yarıştırıcı ve ayrıştırıcı anlayışlardan uzak, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı benimsenmiştir. Farklılaştırılmış öğretim bireyselleştirilmiş ve esnek bir yaklaşımı temsil ediyor” denildi. Ayrıca farklılaştırılmış öğretim ilkeleri, “esneklik”, “bireysel farklılıklara saygı”, “değişime açıklık”, “bireysel ve grup beklentileri dengesi”, “her öğrencinin kendi hızında ilerlemesi”, “sürekli, geliştirici (biçimlendirici) ve çeşitli değerlendirme yöntemleri” olarak sıralandı.

Öte yandan taslakta “bilgi aktarımı” odaklı öğretimden “tarihsel düşünme becerilerini” merkeze alan tarih öğretimine geçildi.