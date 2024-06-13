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Muğla Milas'ta 2 gün üst üste orman yangını

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla Milas'ta dün akşamüstü orman yangını çıkmıştı. Yine Milas'ta bugün de ormanlık alanda yangın meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Yangın, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

DÜNKÜ YANGINDA 2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 13.55 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başlamıştı.

İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 3 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etmişti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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