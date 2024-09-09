Muğla'da çıkan yanının nedeni belli oldu! Arı kovanları yine işin içinde

Muğla'da çıkan yangın hafta sonu boyunca devam eden mücadele sonunda kontrol altına alınabilmişti. Yapılan açıklamada yangının neden çıktığı belirtildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sarnıç Mahallesindeki sarp arazide ormanlık alanda 7 Eylül saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin geniş bir alana yayıldı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 6 uçak, 15 helikopter, 1 deniz aracı, 108 iş makinesi ve araç, 120 arazöz- su tankeri, 608 personel ile müdahale edildi.

YANGINA KÖYLÜLERDEN DESTEK

Sarnıç Mahallesi yaşayanları, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına güvenlik önlemlerini aldı. Köylüler, hayvanlarını tahliye etmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise yangınla mücadeleye destek veriyor.

Bölgede etkili olan rüzgardan dolayı yangının külleri çevre ilçelere kadar geldi. Arı kovanlarının zarar gördüğü, ormandaki bazı hayvanların öldüğü yangını söndürmek için köylüler de olağanüstü destek veriyor.

Köylüler tankerleriyle yangın havuzlarına su taşıdı. Alevlerin yok ettiği arı kovanları ve yangından zara gören bağ evinin durumu gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları 2. gününde de devam etti.

YANGIN ARI KOVANINDAN ÇIKTI

Yangınla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında 1 JASAT, 1 OYİ timi ve Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan araştırma yapıldı.

Ekipler, yangının 22 yaşındaki şüpheli A.Ö.'nün arı kovanı için kullandığı tütsüden kaynaklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli A.Ö., tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli A.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.