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Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muğla&#039;da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem Muğla'da kaydedildi. AFAD, Datça merkezli sarsıntının ardından ilk verileri paylaştı. Yere yakın gerçekleşen deprem korkuttu.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Sismik hareketliliğin devam ettiği Kütahya'da artçılar gece boyu sürerken sabah karşı Malatya ve Muğla'da depremler oldu. AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. 

MERKEZ ÜSSÜ DATÇA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,4 olarak duyurdu. Saat 05:38 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

MALATYA BEŞİK GİBİ

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında yer alan Malatya'da peş peşe gelen sarsıntılar  dikkat çekti. 

Kütahya'da yine deprem oldu! İstanbul'da artçılar sürdü - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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