Muğla'da feci kaza! Yolcu minibüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü, 2 kişi öldü

11 Aralık 2023 21:35 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 21:39

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muğla'da meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza Köyceğiz-Ortaca karayolunun Kocabel mevkiinde yaşandı. Hızla ilerlediği iddia edilen İskender Yiğit yönetimindeki araba, Kocabel yokuşunda dönüş cebinde bekleyen yolcu minibüsüne çarptı.

Kazayı görenler durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

HURDAYA DÖNEN ARABA 2 KİŞİNİN SONU OLDU

Kazada otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü İskender Yiğit ve yanında bulunan Yeliz Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle karayolunda trafik tek şeritten sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.