Muğla'da feci kaza! Yolcu minibüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü, 2 kişi öldü
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Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'da meydana gelen kazada hızla seyreden bir araç yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilde bulunan 2 kişi canından oldu.
Muğla'da meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza Köyceğiz-Ortaca karayolunun Kocabel mevkiinde yaşandı. Hızla ilerlediği iddia edilen İskender Yiğit yönetimindeki araba, Kocabel yokuşunda dönüş cebinde bekleyen yolcu minibüsüne çarptı.
Kazayı görenler durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
HURDAYA DÖNEN ARABA 2 KİŞİNİN SONU OLDU
Kazada otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü İskender Yiğit ve yanında bulunan Yeliz Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle karayolunda trafik tek şeritten sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.